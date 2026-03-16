Цены на российскую нефть в Индии достигли рекордного уровня - Bloomberg

Цены на основную экспортную нефтяную смесь России Urals, поставляемую в Индию, достигли рекордного уровня после того, как США разрешили странам временно покупать российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Argus Media, в пятницу цена на нефть марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 долл. за баррель. Эта цена, с учетом доставки, является самой высокой с тех пор, как Россия перенаправила экспорт нефти в Индию после вторжения в Украину.

Скачок цен произошел на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Согласно данным, в пятницу скидка на российскую нефть, поставляемую в индийские порты, сократилась до 4,80 долл. за баррель по сравнению с ценой мирового эталона Dated Brent, что является самым низким показателем за последние четыре месяца.

На прошлой неделе Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет покупателям приобретать российскую нефть, уже находящуюся в море. Этот шаг расширил временное освобождение от санкций – предоставленное ранее исключительно Индии – на любую страну, поскольку администрация президента США Дональда Трампа стремится ослабить давление на цены на фоне войны на Ближнем Востоке.

Получив зеленый свет от США в начале марта, индийские нефтеперерабатывающие компании – в частности Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd – приобрели около 30 млн баррелей российской нефти, которая транспортируется морем, сообщили на прошлой неделе источники, осведомленные о сделках.

По данным Argus Media, в пятницу средняя цена на нефть марки Urals в западных портах России составляла 73,73 долл. за баррель, что является самым высоким показателем с середины июля 2024 года. Однако непонятно, приносит ли так называемый "спред на поставку" – разница между экспортной ценой и ценой на месте поставки – в конечном итоге прибыль России.

Цена все еще значительно превышает среднюю цену в 59 долл. за баррель, предусмотренную в российском бюджете на этот год. На прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин призвал российских нефтегазодобытчиков воспользоваться стремительным ростом цен на сырье, но предупредил, что этот всплеск является "безусловно временным", и что чиновники и компании должны планировать свою деятельность соответственно.

