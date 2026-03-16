ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.2м/с
34%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Сергей Ребров
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Запорожская область
Соединённые Штаты
Запорожье
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор

Цены на российскую нефть в Индии достигли рекордного уровня - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Цена барреля Urals в индийских портах достигла 98,93 доллара после разрешения США покупать сырье в море. Скидка на российскую нефть упала до минимума.

Цены на основную экспортную нефтяную смесь России Urals, поставляемую в Индию, достигли рекордного уровня после того, как США разрешили странам временно покупать российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Argus Media, в пятницу цена на нефть марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 долл. за баррель. Эта цена, с учетом доставки, является самой высокой с тех пор, как Россия перенаправила экспорт нефти в Индию после вторжения в Украину.

Скачок цен произошел на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Согласно данным, в пятницу скидка на российскую нефть, поставляемую в индийские порты, сократилась до 4,80 долл. за баррель по сравнению с ценой мирового эталона Dated Brent, что является самым низким показателем за последние четыре месяца.

На прошлой неделе Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет покупателям приобретать российскую нефть, уже находящуюся в море. Этот шаг расширил временное освобождение от санкций – предоставленное ранее исключительно Индии – на любую страну, поскольку администрация президента США Дональда Трампа стремится ослабить давление на цены на фоне войны на Ближнем Востоке.

Получив зеленый свет от США в начале марта, индийские нефтеперерабатывающие компании – в частности Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd – приобрели около 30 млн баррелей российской нефти, которая транспортируется морем, сообщили на прошлой неделе источники, осведомленные о сделках.

По данным Argus Media, в пятницу средняя цена на нефть марки Urals в западных портах России составляла 73,73 долл. за баррель, что является самым высоким показателем с середины июля 2024 года. Однако непонятно, приносит ли так называемый "спред на поставку" – разница между экспортной ценой и ценой на месте поставки – в конечном итоге прибыль России.

Цена все еще значительно превышает среднюю цену в 59 долл. за баррель, предусмотренную в российском бюджете на этот год. На прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин призвал российских нефтегазодобытчиков воспользоваться стремительным ростом цен на сырье, но предупредил, что этот всплеск является "безусловно временным", и что чиновники и компании должны планировать свою деятельность соответственно.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты
Украина