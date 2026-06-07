В Косово в третий раз за 18 месяцев проходят выборы из-за политического кризиса
Киев • УНН
В Косово проходят третьи за 18 месяцев досрочные выборы для преодоления политического кризиса. Это необходимо для вступления в ЕС и получения международной помощи.
В воскресенье в Косово проходят досрочные парламентские выборы. Это уже третье голосование за последние 18 месяцев, которое должно помочь стране выйти из политического тупика и возобновить работу государственных институтов. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Сегодня в Косово пройдут выборы. Это уже третья попытка за 18 месяцев выйти из политического тупика. Так, Косово пытается преодолеть политический кризис, чтобы продолжить курс на сближение с Европейским Союзом, улучшение отношений с Сербией и проведение реформ, необходимых для дальнейшего получения международной помощи.
На последнем досрочном голосовании в декабре премьер-министр Альбин Курти победил на выборах, набрав 51,1% голосов, однако ему не удалось обеспечить более широкий политический консенсус относительно избрания нового президента, что в конечном итоге снова привело к досрочным выборам.
Голосование по всей стране завершается в 19:00. Косово должно выйти из тупика, чтобы продолжить усилия по приближению к своей цели – вступлению в Европейский Союз, чему должно предшествовать улучшение связей с соседом Сербией, врагом военного времени. Также необходимо провести реформы для обеспечения дальнейшего потока международной помощи
Дополнительно
Проблемы с формированием стабильной власти в Косово продолжаются с февраля 2025 года. Тогда партия премьер-министра Альбина Курти победила на выборах, однако он не смог получить достаточную поддержку для формирования правительства.
В течение нескольких месяцев депутаты пытались избрать спикера парламента и утвердить состав правительства, но безуспешно. В результате были назначены новые выборы.
Несмотря на формирование правительства, политический кризис продолжился из-за невозможности избрать нового президента. Альбин Курти не смог заручиться поддержкой своего кандидата на этот пост и в то же время отказался поддержать других претендентов. Хотя должность президента в Косово носит преимущественно церемониальный характер, для его избрания необходима широкая поддержка депутатов парламента.
Напомним
Марта Кос поддержала евроинтеграцию Косово и подчеркнула важность реформ. Приштина призывает ЕС предоставить стране официальный статус кандидата на вступление.