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В Косово в третий раз за 18 месяцев проходят выборы из-за политического кризиса

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

В Косово проходят третьи за 18 месяцев досрочные выборы для преодоления политического кризиса. Это необходимо для вступления в ЕС и получения международной помощи.

В Косово в третий раз за 18 месяцев проходят выборы из-за политического кризиса

В воскресенье в Косово проходят досрочные парламентские выборы. Это уже третье голосование за последние 18 месяцев, которое должно помочь стране выйти из политического тупика и возобновить работу государственных институтов. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Сегодня в Косово пройдут выборы.  Это уже третья попытка за 18 месяцев выйти из политического тупика. Так, Косово пытается преодолеть политический кризис, чтобы продолжить курс на сближение с Европейским Союзом, улучшение отношений с Сербией и проведение реформ, необходимых для дальнейшего получения международной помощи. 

На последнем досрочном голосовании в декабре премьер-министр Альбин Курти победил на выборах, набрав 51,1% голосов, однако ему не удалось обеспечить более широкий политический консенсус относительно избрания нового президента, что в конечном итоге снова привело к досрочным выборам. 

Голосование по всей стране завершается в 19:00. Косово должно выйти из тупика, чтобы продолжить усилия по приближению к своей цели – вступлению в Европейский Союз, чему должно предшествовать улучшение связей с соседом Сербией, врагом военного времени. Также необходимо провести реформы для обеспечения дальнейшего потока международной помощи 

– пишет издание.

Дополнительно

Проблемы с формированием стабильной власти в Косово продолжаются с февраля 2025 года. Тогда партия премьер-министра Альбина Курти победила на выборах, однако он не смог получить достаточную поддержку для формирования правительства. 

В течение нескольких месяцев депутаты пытались избрать спикера парламента и утвердить состав правительства, но безуспешно. В результате были назначены новые выборы. 

Несмотря на формирование правительства, политический кризис продолжился из-за невозможности избрать нового президента. Альбин Курти не смог заручиться поддержкой своего кандидата на этот пост и в то же время отказался поддержать других претендентов. Хотя должность президента в Косово носит преимущественно церемониальный характер, для его избрания необходима широкая поддержка депутатов парламента.

Напомним

Марта Кос поддержала евроинтеграцию Косово и подчеркнула важность реформ. Приштина призывает ЕС предоставить стране официальный статус кандидата на вступление. 

Алла Киосак

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