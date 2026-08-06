Топ-7 крабовых салатов на любой вкус

Крабовые палочки — универсальный ингредиент, из которого можно быстро приготовить как классические, так и оригинальные салаты. В этой подборке УНН собрал топ-7 вариантов самых вкусных рецептов для вашего стола.

Крабовый салат с молодой капустой

Ингредиенты (4–5 порций):

Молодая капуста — 1/2 кочана;

Крабовые палочки — 250 г;

Консервированная кукуруза — 1 банка;

Свежие огурцы — 3–4 шт.;

Майонез — 5 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Молодую капусту тонко нашинкуйте.

2. Крабовые палочки нарежьте кружочками.

3. Огурцы также нарежьте кружочками.

4. Из консервированной кукурузы слейте жидкость.

5. В большой миске смешайте капусту, крабовые палочки, огурцы и кукурузу.

6. Посолите и поперчите по вкусу.

7. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.

8. Подавайте сразу или охладите перед подачей.

Классический крабовый салат

Ингредиенты (6 порций):

Крабовые палочки — 500 г;

Консервированная кукуруза — 1 банка;

Вареные яйца — 5 шт.;

Свежие огурцы — 4 маленьких;

Зеленый лук — 4 стебля;

Майонез 30% — 3 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Очистите вареные яйца и нарежьте их небольшими кубиками.

3. Огурцы также нарежьте кубиками.

4. Из консервированной кукурузы слейте жидкость и добавьте ее к яйцам и огурцам.

5. Зеленый лук мелко нарежьте.

6. Крабовые палочки нарежьте кубиками примерно такого же размера, как зерна кукурузы.

7. Добавьте в салат соль, черный молотый перец и майонез.

8. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.

9. Перед подачей по желанию охладите салат в холодильнике.

Салат с крабовыми палочками, морковью по-корейски и кукурузой

Ингредиенты (2 порции):

Крабовые палочки — 180 г;

Морковь по-корейски — 100 г;

Консервированная кукуруза — 200 г;

Майонез — 2 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу;

Способ приготовления

1. Крабовые палочки разорвите руками на волокна.

2. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, морковь по-корейски и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.

3. Добавьте майонез, соль и черный молотый перец по вкусу.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

5. Подавайте салат сразу после приготовления или слегка охлажденным.

Салат "Сочный хруст"

Ингредиенты (2 порции):

Морковь — 1 шт.;

Огурец — 1–2 шт.;

Крабовое мясо или крабовые палочки — 200 г;

Натуральный йогурт или майонез — 2 ст. л.;

Сметана — 1 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Сырую морковь и огурец натрите на терке для корейской моркови.

3. Крабовое мясо или крабовые палочки нарежьте соломкой.

4. Соедините все подготовленные ингредиенты в глубокой миске.

5. Добавьте натуральный йогурт или майонез, сметану, соль и черный молотый перец по вкусу.

6. Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.

Салат "Закуска"

Ингредиенты (4 порции):

Сладкий перец — 1 шт.;

Плавленый сыр — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Крабовые палочки — 10 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Укроп — 3 веточки;

Майонез — по вкусу.

Способ приготовления

1. Отварите яйцо, охладите и очистите.

2. Натрите яйцо и плавленый сыр на терке.

3. Чеснок пропустите через пресс.

4. Крабовые палочки, сладкий перец и укроп мелко нарежьте.

5. Выложите все подготовленные ингредиенты в большую миску.

6. Добавьте майонез и тщательно перемешайте.

7. Сразу подавайте салат к столу.

Салат с крабовыми палочками, помидорами и сыром

Ингредиенты (2 порции):

Крабовые палочки — 200 г;

Помидоры (мясистые) — 2–3 шт.;

Болгарский перец красный — 1 большой;

Твердый сыр — 150 г;

Чеснок — 1–2 зубчика;

Майонез — 2–3 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу .

Способ приготовления

1. Крабовые палочки нарежьте соломкой или разберите вилкой на волокна.

2. Помидоры нарежьте соломкой, удалив жидкую середину.

3. Болгарский перец нарежьте тонкими полосками.

4. Твердый сыр натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.

5. Чеснок пропустите через пресс.

6. Выложите все подготовленные ингредиенты в миску, добавьте соль и черный молотый перец.

7. Аккуратно перемешайте салат.

8. Перед подачей заправьте майонезом и ещё раз осторожно перемешайте. Не добавляйте майонез заранее, чтобы салат не пустил сок.

Крабовый салат с солёными огурцами

Ингредиенты (4 порции):

Крабовые палочки — 330 г;

Солёные огурцы — 3 шт.;

Яйца — 5 шт.;

Красный лук — 1 шт.;

Консервированная кукуруза — 1 банка (примерно 300 г);

Майонезный соус 30% — 150 г;

Способ приготовления

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую, охладите и очистите.

2. Крабовые палочки, солёные огурцы и яйца нарежьте небольшими кубиками.

3. Красный лук мелко нарежьте.

4. В большой миске соедините крабовые палочки, огурцы, яйца и лук.

5. Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив с неё жидкость.

6. Заправьте салат майонезным соусом и тщательно перемешайте.

7. Переложите салат на сервировочную тарелку и по желанию украсьте перед подачей.

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