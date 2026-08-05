В Грузии третий блэкаут за последние две недели: остановились поезда и метро

В Грузии произошёл третий блэкаут за последние две недели — вся страна осталась без света, остановились поезда и метро, передаёт УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

По данным СМИ, на этот раз блэкаут оказался более коротким, однако вопросы о том, что происходит, остаются.

Отключение энергосистемы Грузии произошло во время плановых испытаний энергоблоков Ингурской ГЭС, сообщили в комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения.

"Сегодня Государственная электросистема проводила плановые испытания энергоблоков Ингарской ГЭС, целью которых было выявление и оценка слабых мест в системе с учётом аварий 24 и 25 июля. В ходе испытаний, в частности, проверялась эксплуатация грузинской энергосистемы в изолированном режиме. Этот режим был связан со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения энергосистемы. Как известно, это произошло. Грузинская энергосистема была полностью отключена. На данном этапе проводится детальный анализ инцидента и точных причин аварии для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", — сообщил представитель комиссии по энергетике Гиорги Пангани в социальных сетях.

Добавим

В Telegram-канале Pro Georgia отмечается, что, по неофициальным данным, электричество будут подавать в Грузии постепенно с 20:45 и до 24:00 (по местному времени).

Кроме того, из-за отключения насосов в Тбилиси несколько часов не будет водоснабжения.

Компания GWP занимается восстановлением работы систем, однако точное время подачи пока неизвестно.

"Свет" возвращается

В настоящее время известно, что электроснабжение восстановили практически во всём Тбилиси и Батуми, частично — в Кутаиси и других крупных городах.