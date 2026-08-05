В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолётом «Антонов»

В немецком аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолёта обнаружили дрон со взрывчаткой. Правоохранители рассматривают инцидент как возможное преступление против государственной безопасности и не исключают версию диверсии. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, работу аэропорта немедленно приостановили, а авиарейсы перенаправили. Из-за этого один грузовой самолёт был вынужден уйти на второй круг. По информации BILD, вскоре после этого примерно в 6 километрах от аэропорта на высоте 400 метров он столкнулся с неизвестным объектом. Самолёт приземлился в Ганновере, где обнаружили незначительные повреждения в передней части.

Полиция Нижней Саксонии квалифицировала инцидент как преступление, касающееся государственной безопасности. Не исключается возможное диверсионное нападение. Параллельно расследование проводят полиция Нижней Саксонии и Саксонии. Поиски оператора дрона пока не дали результатов.

Из-за появления дрона взлётно-посадочную полосу в аэропорту Лейпцига закрыли

После сообщения о дроне южная взлётно-посадочная полоса в Лейпциге остаётся закрытой, однако полёты продолжаются.

Работу аэропорта приостановили до 1:55 ночи. Пассажирский самолёт, прибывший с Мальорки, перенаправили в Нюрнберг, однако впоследствии он вернулся с пассажирами и в 3:35 приземлился в Лейпциге, сообщила пресс-секретарь аэропорта Монтевон изданию BILD.

Южную взлётно-посадочную полосу аэропорта закрыли, там продолжаются следственные действия. В то же время в полиции заявили, что в среду утром авиасообщение работает в штатном режиме, сам аэропорт не закрыт, а угрозы для населения нет.

Трамп в ответ на просьбу Зеленского о ракетах для Patriot заявил о дефиците и потребностях США - FT