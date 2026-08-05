В США разрабатывают новую дальнобойную версию бомбы StormBreaker с реактивным двигателем
Киев • УНН
Американская компания RTX готовит к испытаниям новую модификацию бомбы GBU-53/B StormBreaker с турбореактивным двигателем TJ-150. Дальность может превысить 100 километров, что позволит применять боеприпас с более безопасного расстояния.
Американская компания RTX готовит к первым испытаниям новую модификацию высокоточной авиационной бомбы GBU-53/B StormBreaker, которую оснастят турбореактивным двигателем для увеличения дальности поражения. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Defence Industry Europe, пишет УНН.
Детали
Проект менее чем за год прошел путь от концепции до подготовки к первому полету. Об этом во время презентации финансовых результатов компании заявил генеральный директор RTX Крис Калио. При этом он не уточнил, когда именно начнутся испытания, какие характеристики будет иметь новое оружие и кто станет его первым заказчиком.
По информации издания, новая версия StormBreaker получит модифицированный турбореактивный двигатель TJ-150 производства Pratt & Whitney.
Дальность может превысить 100 километров
Как отмечает Defense Express, официальные характеристики пока не раскрываются, однако по концепции новая StormBreaker напоминает британскую крылатую ракету Spear 3, которая использует аналогичный двигатель.
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Spear 3 способна поражать цели на расстоянии более 100 километров, а по отдельным оценкам – более 140 километров. В то же время базовая GBU-53/B StormBreaker без двигателя имеет дальность от 72 до 110 километров в зависимости от высоты сброса.
В Defense Express отмечают, что установка реактивного двигателя может существенно увеличить дальность полета новой модификации, а также уменьшить зависимость от высоты запуска. Это позволит самолетам-носителям применять боеприпас с более безопасного расстояния, снижая риск поражения вражеской противовоздушной обороной и истребительной авиацией.
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