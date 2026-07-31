Силы обороны получили новую партию боевых квадроциклов ATC NORD 1000

Украинская производственно-инжиниринговая группа компаний GROUND FORCE передала подразделениям Сил обороны Украины очередную партию боевых квадроциклов ATC NORD 1000. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, техника предназначена для выполнения боевых и логистических задач на передовой, в частности доставки боеприпасов, медицинской эвакуации раненых и транспортировки снаряжения в сложных условиях местности.

По информации Defense Express, ATC NORD 1000 является украинской разработкой, которую с самого начала проектировали с учетом потребностей военных, а не адаптировали из гражданской техники.

В Fire Point рассказали, кто платит за разработку украинских баллистических ракет

Квадроцикл оснащен откидной грузовой платформой, совместимой со стандартными армейскими медицинскими носилками и системой крепления MOLLE (PALS). Это позволяет быстро перевозить раненых или транспортировать боеприпасы, снаряжение или другие грузы.

Для повышения проходимости и устойчивости инженеры модернизировали ходовую часть: машину оборудовали усиленными рычагами подвески, расширенной колеей, стальными дисками, 10-слойными шинами и вставками Run-Flat, которые позволяют продолжать движение даже после повреждения колеса.

Кроме того, квадроцикл получил переднюю и заднюю лебедки, защиту днища и ключевых узлов, перенесенную под бронированный кожух систему охлаждения, а также штатные места для установки средств радиоэлектронной борьбы. Предусмотрен и режим светомаскировки "Ночь", который выключает внешнее освещение для скрытного передвижения с использованием приборов ночного видения.

В Defense Express отмечают, что ATC NORD 1000 стал первым украинским боевым квадроциклом этого класса, который был спроектирован специально для эксплуатации в условиях современной войны.

Fire Point планирует производить до трех баллистических ракет FP-9 в день – Штилерман