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Великобритания призвала Аргентину прекратить экономическую войну против Фолклендских островов после того, как Буэнос-Айресу не удалось добиться в судебном порядке остановки офшорного нефтяного проекта, имеющего жизненно важное значение для будущего этой британской заморской территории, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В субботу Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) отклонил ходатайство южноамериканской страны о приостановке проекта "Sea Lion" ("Морской лев"), постановив, что этот вопрос выходит за пределы его юрисдикции.

В совместном заявлении министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд и генеральный прокурор Англии и Уэльса Элли Ривз отметили: "Аргентина пыталась помешать жителям Фолклендских островов принимать собственные суверенные решения, однако потерпела неудачу".

"Великобритания не имеет никаких сомнений относительно своего суверенитета над Фолклендскими островами, своего суверенитета и суверенных прав на прилегающие морские акватории, а также относительно права жителей Фолклендских островов на самоопределение".

"Теперь мы призываем Аргентину уважать право жителей Фолклендских островов самостоятельно определять свое будущее, а также настоятельно просим прекратить более широкое экономическое давление на эти острова".

Решение ITLOS стало серьезным ударом для президента Аргентины Хавьера Милея, который назвал возвращение суверенитета над Фолклендскими островами (в Аргентине известными как Мальвинские острова) "национальным делом".

Фолклендские острова имеют процветающую экономику, а нефтяной проект "Sea Lion", по оценкам, может удвоить ВВП островов. Правительство Фолклендских островов рассматривает его как ключевой инструмент для обеспечения своего будущего в качестве самофинансируемой британской заморской территории.

Ранее Милеи заявлял, что блокирование буровых работ является частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Великобританию начать переговоры о суверенитете над архипелагом — территорией, из-за которой в 1982 году, после вторжения аргентинских войск, между двумя странами вспыхнула война.

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В решении, объявленном в субботу председателем ITLOS Морисом Камгой, трибунал отклонил аргументы Аргентины в пользу остановки проекта. Суд отметил, что нет оснований считать, будто он обладает соответствующей юрисдикцией, поскольку трибунал не уполномочен выносить решения по вопросам суверенитета. По словам Камги, 18 судей проголосовали за отклонение требований Аргентины, тогда как трое высказались за их удовлетворение. Во время слушаний, состоявшихся ранее в этом месяце, Аргентина заявила, что бурение не должно быть разрешено до решения вопроса о суверенитете над островами, и обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой вынести временный запрет до проведения полноценного арбитражного разбирательства.

Марио Оярсабаль, главный юридический советник Министерства иностранных дел Аргентины, утверждал, что средства, полученные от добычи нефти, "будут финансировать именно ту военную базу и присутствие, которые обеспечивают фактический контроль Великобритании над этой территорией".

Во время двухдневных слушаний Ривз заявил, что такое решение имело бы "разрушительные последствия" для жителей островов и лишило бы их возможности осваивать собственные природные ресурсы — "на что они имеют право в соответствии со своим фундаментальным правом на самоопределение".

Проект "Sea Lion" в бассейне Северных Фолклендских островов, который реализуют израильская компания "Navitas" и ее британский партнер "Rockhopper", предусматривает начало бурения в марте; добыча нефти начнется в 2028 году и продлится 35 лет. Этот проект может удвоить ВВП островов, обеспечив совокупный экономический эффект в размере 8 миллиардов фунтов стерлингов за весь срок его реализации.

Милей ранее назвал деятельность этих компаний незаконной и ввел экономические санкции против лиц и фирм, причастных к разведке нефти в районе островов.

Теперь арбитражный трибунал будет рассматривать спор по существу, однако вынесение решения может занять годы — к тому времени добыча нефти уже начнётся. Правительство Аргентины продвигает законодательство, предусматривающее уголовную ответственность для сторон, участвующих в экономической деятельности на Фолклендских островах.

В своём заявлении представитель Милея отметил, что решение трибунала не является «последним словом» в этом споре, добавив: «По истории и по праву: Мальвинские острова — аргентинские».

Представитель заявил: «Решение Международного трибунала по морскому праву никоим образом не легитимизирует одностороннюю эксплуатацию наших природных ресурсов. Национальное правительство продолжит принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить такую эксплуатацию. В связи с этим вчера были начаты новые санкционные процедуры в отношении пяти субъектов хозяйствования за нарушение нашего действующего законодательства. Посыл ясен: те, кто участвует в незаконной эксплуатации наших ресурсов, должны нести ответственность.

Защита нашего суверенитета — это дело не какого-то отдельного правительства или политической партии; это неотъемлемая конституционная обязанность. Аргентина продолжит отстаивать свои права по всем доступным дипломатическим, правовым и административным каналам, твёрдо убеждённая в том, что никакие односторонние действия со стороны Соединённого Королевства не могут отменить наши законные суверенные права».

Представитель компании Navitas заявил: «Мы приветствуем решение трибунала отклонить все ходатайства Аргентины о принятии временных мер. Navitas продолжает сосредотачиваться на дальнейшей ответственной реализации проекта Sea Lion в соответствии с лицензиями, выданными правительством Фолклендских островов. Мы выражаем благодарность правительству Великобритании за его постоянную и непоколебимую поддержку Фолклендских островов и проекта Sea Lion».