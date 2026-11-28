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Велика Британія закликала Аргентину припинити економічну війну проти Фолклендських островів після того, як Буенос-Айресу не вдалося домогтися в судовому порядку зупинення офшорного нафтового проєкту, що має життєво важливе значення для майбутнього цієї британської заморської території, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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У суботу Міжнародний трибунал з морського права (ITLOS) відхилив клопотання південноамериканської країни про призупинення проєкту "Sea Lion" ("Морський лев"), постановивши, що це питання виходить за межі його юрисдикції.

У спільній заяві міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд та генеральний прокурор Англії й Уельсу Еллі Рівз зазначили: "Аргентина намагалася перешкодити жителям Фолклендських островів приймати власні суверенні рішення, проте зазнала невдачі".

"Велика Британія не має жодних сумнівів щодо свого суверенітету над Фолклендськими островами, свого суверенітету та суверенних прав на прилеглі морські акваторії, а також щодо права жителів Фолклендських островів на самовизначення".

"Тепер ми закликаємо Аргентину поважати право жителів Фолклендських островів самостійно визначати своє майбутнє, а також наполегливо просимо припинити ширший економічний тиск на ці острови".

Рішення ITLOS стало серйозним ударом для президента Аргентини Хав'єра Мілея, який назвав повернення суверенітету над Фолклендськими островами (в Аргентині відомими як Мальвінські острови) "національною справою".

Фолклендські острови мають процвітаючу економіку, а нафтовий проєкт "Sea Lion", за оцінками, може подвоїти ВВП островів. Уряд Фолклендських островів розглядає його як ключовий інструмент для забезпечення свого майбутнього як самофінансованої британської заморської території.

Раніше Мілей заявляв, що блокування бурових робіт є частиною ширшої стратегії, спрямованої на те, щоб змусити Велику Британію розпочати переговори щодо суверенітету над архіпелагом — територією, через яку у 1982 році, після вторгнення аргентинських військ, між двома країнами спалахнула війна.

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У рішенні, оголошеному в суботу головою ITLOS Морісом Камгою, трибунал відхилив аргументи Аргентини на користь зупинення проєкту. Суд зазначив, що немає підстав вважати, ніби він має відповідну юрисдикцію, оскільки трибунал не уповноважений виносити рішення з питань суверенітету. За словами Камги, 18 суддів проголосували за відхилення вимог Аргентини, тоді як троє висловилися за їх задоволення. Під час слухань, що відбулися раніше цього місяця, Аргентина заявила, що буріння не повинно бути дозволене до вирішення питання про суверенітет над островами, і звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) із проханням видати тимчасову заборону до проведення повноцінного арбітражного розгляду.

Маріо Оярсабаль, головний юридичний радник Міністерства закордонних справ Аргентини, стверджував, що кошти, отримані від видобутку нафти, "фінансуватимуть саме ту військову базу та присутність, які забезпечують фактичний контроль Великої Британії над цією територією".

Під час дводенних слухань Рівз заявив, що таке рішення мало б "руйнівні наслідки" для жителів островів і позбавило б їх можливості освоювати власні природні ресурси — "на що вони мають право відповідно до свого фундаментального права на самовизначення".

Проєкт "Sea Lion" у басейні Північних Фолклендів, який реалізують ізраїльська компанія "Navitas" та її британський партнер "Rockhopper", передбачає початок буріння в березні; видобуток нафти розпочнеться у 2028 році й триватиме 35 років. Цей проєкт може подвоїти ВВП островів, забезпечивши сукупний економічний ефект у розмірі 8 мільярдів фунтів стерлінгів протягом усього терміну своєї реалізації.

Мілей раніше назвав діяльність цих компаній незаконною та запровадив економічні санкції проти осіб і фірм, причетних до розвідки нафти в районі островів.

Тепер арбітражний трибунал розглядатиме спір по суті, проте винесення рішення може зайняти роки — до того часу видобуток нафти вже розпочнеться. Уряд Аргентини просуває законодавство, яке передбачає кримінальну відповідальність для сторін, залучених до економічної діяльності на Фолклендських островах.

У своїй заяві речник Мілея зазначив, що рішення трибуналу не є "останнім словом" у цьому спорі, додавши: "За історією і за правом: Мальвінські острови — аргентинські".

Речник заявив: "Рішення Міжнародного трибуналу з морського права жодним чином не легітимізує односторонню експлуатацію наших природних ресурсів. Національний уряд продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти такій експлуатації. У зв’язку з цим учора було розпочато нові санкційні процедури стосовно п’яти суб’єктів господарювання за порушення нашого чинного законодавства. Посил чіткий: ті, хто бере участь у незаконній експлуатації наших ресурсів, повинні нести відповідальність.

Захист нашого суверенітету — це справа не якогось окремого уряду чи політичної партії; це невід’ємний конституційний обов’язок. Аргентина продовжуватиме відстоювати свої права через усі доступні дипломатичні, правові та адміністративні канали, твердо переконана в тому, що жодні односторонні дії з боку Сполученого Королівства не можуть скасувати наші законні суверенні права".

Представник компанії Navitas заявив: "Ми вітаємо рішення трибуналу відхилити всі клопотання Аргентини про вжиття тимчасових заходів. Navitas продовжує зосереджуватися на подальшій відповідальній реалізації проєкту Sea Lion відповідно до ліцензій, виданих урядом Фолклендських островів. Ми висловлюємо вдячність уряду Великої Британії за його постійну й непохитну підтримку Фолклендських островів та проєкту Sea Lion".