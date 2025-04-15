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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24649 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151528 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132630 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133138 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195591 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77415 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.

Новини Світу • 12 квітня, 12:55 • 4814 перегляди

Південна Америка пропонує провести 64-командний чемпіонат світу з футболу 2030 року

Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.

Спорт • 11 квітня, 11:06 • 3927 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9076 перегляди

Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10365 перегляди

Світові ціни на рослинну олію і масло у березні різко злетіли - ФАО

У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.

Економіка • 4 квітня, 12:35 • 9872 перегляди

Голова МАГАТЕ Гроссі "серйозно розглядає" можливість балотуватися на посаду Генсека ООН

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.

Політика • 2 квітня, 10:55 • 15015 перегляди

Розтин Марадони: легенда футболу помер у муках, після 12 годин агонії

Експерти оголосили результати розтину Дієго Марадони, який помер через дихальну недостатність та зупинку серця після 12 годин агонії. В Аргентині триває суд над лікарями.

Спорт • 28 березня, 11:38 • 27561 перегляди

В Аргентині розпочався суд у справі про смерть Дієго Марадони

У Сан-Ісідро розпочався суд над медичною командою Дієго Марадони, звинуваченою у "простому вбивстві з необережності". Обвинуваченим загрожує від 8 до 25 років ув'язнення, а справа включає майже 200 свідків.

Спорт • 11 березня, 14:44 • 17183 перегляди

Щонайменше 16 загиблих: в Аргентині оголошено триденну національну жалобу за жертвами повені

В аргентинському місті Баїя-Бланка через сильні шторми та проливні дощі загинуло щонайменше 16 людей. Влада евакуювала понад 1500 мешканців та оголосила триденну національну жалобу.

Новини Світу • 10 березня, 11:56 • 14602 перегляди

Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму

Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

Спорт • 6 березня, 18:58 • 20144 перегляди

Смерть ексучасника One Direction Ліама Пейна: з’явилися шокуючі деталі

Токсикологічний звіт виявив високий рівень алкоголю та наркотиків у крові Ліама Пейна. За кілька годин до смерті співак зустрічався з двома повіями у готельному номері.

Новини Світу • 26 лютого, 15:21 • 23084 перегляди

Усього втретє: Папа Франциск пропустить молитву Angelus

Папа Римський госпіталізований із пневмонією обох легень і залишиться в лікарні щонайменше тиждень. Лікарі повідомляють, що стан понтифіка стабільний, але потребує тривалого лікування.

Новини Світу • 22 лютого, 18:15 • 29492 перегляди

Grimes надіслала тривожне повідомлення Маску про їхню дитину під час його виступу з бензопилою

Співачка Grimes публічно звернулася до Ілона Маска через ігнорування повідомлень щодо серйозних медичних проблем їхньої дитини. Маск був присутній на конференції CPAC і не відреагував на прохання матері своєї дитини.

Суспільство • 21 лютого, 11:23 • 26334 перегляди

Через три роки очікувань: розробники FC25 анонсували повернення Марадони до гри

EA Sports анонсувала повернення Дієго Марадони до футбольного симулятора EA FC25 14 лютого. Картку легендарного футболіста було видалено з гри у 2022 році через суперечки щодо авторських прав.

Спорт • 10 лютого, 18:42 • 33584 перегляди

Не Данілов: Зеленський призначив посла в Молдові

Паун Роговей став новим послом України в Молдові замість анонсованого раніше Данілова. Юрій Клименко, який вже є послом в Аргентині, за сумісництвом очолить посольство в Уругваї.

Політика • 7 лютого, 21:20 • 48607 перегляди

Аргентина слідом за США виходить з ВООЗ

У адміністрації президента Аргентини Хав'єра Мілея оголосили про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рішення пояснюють захистом суверенітету та критикою дій ВООЗ під час пандемії.

Новини Світу • 5 лютого, 15:03 • 28926 перегляди

В Аргентині відбувся масовий ЛГБТ-марш через скандальну промову президента Мілея в Давосі

Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.

Новини Світу • 2 лютого, 08:25 • 37022 перегляди

Індекс Біг-Мака показав, що гривня – одна з найбільш недооцінених валют світу

За індексом Біг-Мака гривня недооцінена на 50,7% і має коштувати 20,73 грн за долар замість 42,0. Україна посіла шосте місце серед найбільш недооцінених валют світу.

Економіка • 30 січня, 11:00 • 25514 перегляди

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни: що відзначають 29 січня

29 січня відзначається Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, заснований після підписання Делійської декларації 1985 року. Також сьогодні святкують День пазлів, започаткований Джоді Джилл у 1994 році.

Суспільство • 29 січня, 05:00 • 30165 перегляди

Зеленський назвав умови для переговорів з рф

Президент Зеленський окреслив умови для початку переговорів з росією. Ключовими вимогами є гарантії безпеки та відведення російських військ до позицій 24 лютого 2022 року.

Війна • 23 січня, 01:46 • 114113 перегляди

Netflix підвищить ціни на передплату в низці країн після зростання кількості користувачів

Netflix оголосив про підвищення цін на передплату в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Кількість передплатників зросла на 19 мільйонів, а чистий прибуток компанії подвоївся до $1,8 млрд.

Технології • 22 січня, 14:03 • 113387 перегляди

Генеральний директор Apple пожертвує 1 млн доларів на інавгурацію Трампа - ЗМІ

Тім Кук планує особисто пожертвувати 1 млн доларів інавгураційному комітету Дональда Трампа. Інавгураційний комітет має на меті зібрати понад 150 млн доларів від різних компаній та осіб.

Новини Світу • 4 січня, 19:26 • 36901 перегляди

Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах

У Нідерландах опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.

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Венесуела пропонує від 500 до 100 тис. доларів США за затримання опозиціонера Гонсалеса

Уряд Мадуро оголосив винагороду за інформацію про місцезнаходження лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Опозиціонер планує повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду президента замість Мадуро.

Новини Світу • 3 січня, 15:46 • 23233 перегляди

Смерть екс-учасника One Direction Ліама Пейна: звинувачення висунуті п'ятьом людям

В Аргентині суд висунув звинувачення п'ятьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, включаючи його друга та працівників готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.

Новини Світу • 30 грудня, 08:53 • 21243 перегляди

Зеленський запросив в Україну президента Аргентини Мілея

Президент України провів телефонну розмову з лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм. Сторони обговорили економічну та безпекову співпрацю, а також партнерство в межах МЕРКОСУР.

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Олена Зеленська про здобутки 2024 року: 18 нових аудіогідів і сотні книжок для українців у світі

У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".

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Експорт української кукурудзи: грудень завершився рекордними обсягами

У грудні Україна експортувала майже 1,7 млн тонн кукурудзи з очікуваним перевищенням 2 млн тонн. Ціни тримаються на рівні 205-207 $/т, з потенціалом зростання до 210-215 $/т у січні.

Економіка • 26 грудня, 10:47 • 30944 перегляди

Шість посольств у Києві постраждали від удару рф: МЗС повідомило про наслідки

Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.

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Трамп запросив на свою інавгурацію президентів ще двох країн

Дональд Трамп запросив президентів Аргентини та Сальвадору на свою інавгурацію, порушуючи політичну традицію США. Хав'єр Мілей вже підтвердив свою участь, а Наїб Букеле ще вагається через міркування безпеки.

Новини Світу • 18 грудня, 03:07 • 20239 перегляди