Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.
Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.
Експерти оголосили результати розтину Дієго Марадони, який помер через дихальну недостатність та зупинку серця після 12 годин агонії. В Аргентині триває суд над лікарями.
У Сан-Ісідро розпочався суд над медичною командою Дієго Марадони, звинуваченою у "простому вбивстві з необережності". Обвинуваченим загрожує від 8 до 25 років ув'язнення, а справа включає майже 200 свідків.
В аргентинському місті Баїя-Бланка через сильні шторми та проливні дощі загинуло щонайменше 16 людей. Влада евакуювала понад 1500 мешканців та оголосила триденну національну жалобу.
Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.
Токсикологічний звіт виявив високий рівень алкоголю та наркотиків у крові Ліама Пейна. За кілька годин до смерті співак зустрічався з двома повіями у готельному номері.
Папа Римський госпіталізований із пневмонією обох легень і залишиться в лікарні щонайменше тиждень. Лікарі повідомляють, що стан понтифіка стабільний, але потребує тривалого лікування.
Співачка Grimes публічно звернулася до Ілона Маска через ігнорування повідомлень щодо серйозних медичних проблем їхньої дитини. Маск був присутній на конференції CPAC і не відреагував на прохання матері своєї дитини.
EA Sports анонсувала повернення Дієго Марадони до футбольного симулятора EA FC25 14 лютого. Картку легендарного футболіста було видалено з гри у 2022 році через суперечки щодо авторських прав.
Паун Роговей став новим послом України в Молдові замість анонсованого раніше Данілова. Юрій Клименко, який вже є послом в Аргентині, за сумісництвом очолить посольство в Уругваї.
У адміністрації президента Аргентини Хав'єра Мілея оголосили про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рішення пояснюють захистом суверенітету та критикою дій ВООЗ під час пандемії.
Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.
За індексом Біг-Мака гривня недооцінена на 50,7% і має коштувати 20,73 грн за долар замість 42,0. Україна посіла шосте місце серед найбільш недооцінених валют світу.
29 січня відзначається Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, заснований після підписання Делійської декларації 1985 року. Також сьогодні святкують День пазлів, започаткований Джоді Джилл у 1994 році.
Президент Зеленський окреслив умови для початку переговорів з росією. Ключовими вимогами є гарантії безпеки та відведення російських військ до позицій 24 лютого 2022 року.
Netflix оголосив про підвищення цін на передплату в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Кількість передплатників зросла на 19 мільйонів, а чистий прибуток компанії подвоївся до $1,8 млрд.
Тім Кук планує особисто пожертвувати 1 млн доларів інавгураційному комітету Дональда Трампа. Інавгураційний комітет має на меті зібрати понад 150 млн доларів від різних компаній та осіб.
У Нідерландах опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.
Уряд Мадуро оголосив винагороду за інформацію про місцезнаходження лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Опозиціонер планує повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду президента замість Мадуро.
В Аргентині суд висунув звинувачення п'ятьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, включаючи його друга та працівників готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.
Президент України провів телефонну розмову з лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм. Сторони обговорили економічну та безпекову співпрацю, а також партнерство в межах МЕРКОСУР.
У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".
У грудні Україна експортувала майже 1,7 млн тонн кукурудзи з очікуваним перевищенням 2 млн тонн. Ціни тримаються на рівні 205-207 $/т, з потенціалом зростання до 210-215 $/т у січні.
Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.
Дональд Трамп запросив президентів Аргентини та Сальвадору на свою інавгурацію, порушуючи політичну традицію США. Хав'єр Мілей вже підтвердив свою участь, а Наїб Букеле ще вагається через міркування безпеки.