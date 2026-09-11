Перу приєднається до створеної Трампом коаліції "Щит Америки" для боротьби з наркокартелями

$44.650.1851.990.35
ukenru
00:39 • 3728 перегляди
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході
00:29 • 4044 перегляди
На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRAPhoto
00:17 • 3320 перегляди
російські дрони летіли атакувати Україну, але через роботу РЕБ опинилися в Литві – командувач армії
23:37 • 3834 перегляди
Українські спецслужби допоможуть Німеччині протидіяти російським диверсіям, дронам та шпигунству
22:36 • 6676 перегляди
Військові госпіталі рф переповнені, поранених з фронту масово переводять у цивільні лікарні
21:37 • 7710 перегляди
Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу
21:08 • 7268 перегляди
"Славія" втратила перемогу за 2 хвилини, "Баварія" та МЮ влаштували розгроми: результати матчів Ліги чемпіонів
20:58 • 6364 перегляди
Данія виділить близько $7 млн на підтримку 1,8 млн українських ветеранів
20:44 • 6046 перегляди
Україна розпочала переговори про підключення до секретних супутникових систем ЄС
Ексклюзив
10 вересня, 16:18 • 19200 перегляди
По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
73%
750мм
Популярнi новини
Ворог продовжує атакувати Україну: у столиці безпілотник упав на офісну будівлю, у Дніпрі палають складиPhoto10 вересня, 16:04 • 3120 перегляди
Грузія екстрадувала до США росіянина, якому загрожує до 175 років в'язниці за кібершахрайство10 вересня, 16:32 • 4178 перегляди
У Києві запустять чотири нічні автобусні маршрути від вокзалу10 вересня, 16:42 • 3610 перегляди
Прецедент для окупованих територій: Японія вимагає змінити карту, де Курили позначили російськими10 вересня, 17:09 • 5224 перегляди
Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 6710 вересня, 17:36 • 12416 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 22736 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 37166 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 38483 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 46078 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 59257 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Вигівський Іван Михайлович
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto00:05 • 1464 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto23:07 • 2168 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом22:06 • 2744 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 41064 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 40135 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
Brent
Falcon 9
Starlink

Перу приєднається до створеної Трампом коаліції "Щит Америки" для боротьби з наркокартелями

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Перу приєднається до очолюваної США коаліції «Щит Америки» проти наркокартелів. Вашингтон підтримає Ліму у боротьбі зі злочинними мережами.

Перу приєднається до створеної Трампом коаліції "Щит Америки" для боротьби з наркокартелями

Перу приєднається до регіональної коаліції безпеки "Щит Америки", яку очолюють США та яка має на меті боротьбу з наркокартелями. Про це заявила президент Перу Кейко Фухіморі під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Фухіморі, Вашингтон погодився підтримати її уряд у протидії злочинним мережам, які займаються виробництвом і контрабандою наркотиків.

"Щит Америки" був створений президентом США Дональдом Трампом. До коаліції вже приєдналися низка урядів країн Латинської Америки, зокрема Аргентина та Колумбія.

У США засудили до довічного ув'язнення одного із найвпливовіших лідерів мексиканського наркокартелю21.07.26, 02:37 • 3579 переглядiв

Перу є другим у світі виробником кокаїну після Колумбії. Його порти активно використовуються для контрабанди наркотиків до США та Європи, зокрема у вантажах фруктів.

Очікується, що участь у коаліції дозволить Лімі розширити співпрацю зі США у сфері безпеки та боротьби з організованою злочинністю.

США успішно випробували елемент системи ПРО "Золотий купол" - глава Пентагону24.06.26, 17:17 • 4418 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаКриміналСвіт
"Коаліція охочих"
Перу
Марко Рубіо
Колумбія
Bloomberg
Аргентина
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки