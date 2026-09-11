Перу приєднається до створеної Трампом коаліції "Щит Америки" для боротьби з наркокартелями
Київ • УНН
Перу приєднається до очолюваної США коаліції «Щит Америки» проти наркокартелів. Вашингтон підтримає Ліму у боротьбі зі злочинними мережами.
Перу приєднається до регіональної коаліції безпеки "Щит Америки", яку очолюють США та яка має на меті боротьбу з наркокартелями. Про це заявила президент Перу Кейко Фухіморі під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За словами Фухіморі, Вашингтон погодився підтримати її уряд у протидії злочинним мережам, які займаються виробництвом і контрабандою наркотиків.
"Щит Америки" був створений президентом США Дональдом Трампом. До коаліції вже приєдналися низка урядів країн Латинської Америки, зокрема Аргентина та Колумбія.
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Перу є другим у світі виробником кокаїну після Колумбії. Його порти активно використовуються для контрабанди наркотиків до США та Європи, зокрема у вантажах фруктів.
Очікується, що участь у коаліції дозволить Лімі розширити співпрацю зі США у сфері безпеки та боротьби з організованою злочинністю.
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