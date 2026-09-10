Грузія екстрадувала до США росіянина, якому загрожує до 175 років в'язниці за кібершахрайство

До 175 років в'язниці загрожує екстрадованому з Грузії до США громадянину росії за організацію масштабної кібершахрайської схеми. 36-річний веб-розробник Сергій Філімонов постав перед федеральним судом Північного округу штату Джорджія за звинуваченням у зламі банківських рахунків американців, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

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Обвинувальний висновок проти хакера винесли ще у листопаді 2025 року. За даними Мін'юсту США, Філімонов та його спільники створили мережу підроблених сайтів (фішингових сторінок), що імітували веб-ресурси великих американських банків. Зловмисники скуповували контекстну рекламу в пошукових системах, щоб перенаправляти клієнтів на фальшиві форми входу, де ті вводили свої логіни та паролі.

Отримуючи доступ до облікових записів, кіберзлочинці перевіряли баланси та викрадали мільйони доларів через санкціоновані банківські перекази. Серед постраждалих виявились як фізичні особи, так і компанії, зареєстровані у штаті Джорджія.

Слідство вважає, що саме Філімонов відповідав за розробку та підтримку усієї технічної інфраструктури. Він створив інтерактивну базу даних, де зберігалося понад 5 тис. викрадених облікових записів, а також софт для перехоплення даних двофакторної аутентифікації.

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У рамках розслідування Мін'юст США вже вилучив домен, який використовувався як керуючий сервер для збору даних.

Зазначається, що екстрадиція росіянина стала можливою завдяки спільній операції Мін'юсту США, ФБР, Генпрокуратури Грузії, центральної кримінальної поліції Грузії та правоохоронних органів Естонії.

Американська сторона не уточнює, коли саме Філімонова доставили до США із Грузії. У Тбілісі раніше не розповсюджували інформацію про затримання розшукуваного.

Росіянину пред'явлені звинувачення, у тому числі у змові з метою банківського та електронного шахрайства, шахрайстві з пристроями доступу та крадіжці персональних даних.