Грузия экстрадировала в США россиянина, которому грозит до 175 лет тюрьмы за кибермошенничество

Экстрадированному из Грузии в США гражданину России грозит до 175 лет тюрьмы за организацию масштабной схемы кибермошенничества. 36-летний веб-разработчик Сергей Филимонов предстал перед федеральным судом Северного округа штата Джорджия по обвинению во взломе банковских счетов американцев, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Обвинительное заключение против хакера вынесли еще в ноябре 2025 года. По данным Минюста США, Филимонов и его сообщники создали сеть поддельных сайтов (фишинговых страниц), имитировавших веб-ресурсы крупных американских банков. Злоумышленники покупали контекстную рекламу в поисковых системах, чтобы перенаправлять клиентов на поддельные формы входа, где те вводили свои логины и пароли.

Получая доступ к учетным записям, киберпреступники проверяли балансы и похищали миллионы долларов посредством санкционированных банковских переводов. Среди пострадавших оказались как физические лица, так и компании, зарегистрированные в штате Джорджия.

Следствие считает, что именно Филимонов отвечал за разработку и поддержку всей технической инфраструктуры. Он создал интерактивную базу данных, в которой хранилось более 5 тыс. украденных учетных записей, а также программное обеспечение для перехвата данных двухфакторной аутентификации.

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В рамках расследования Минюст США уже изъял домен, использовавшийся в качестве управляющего сервера для сбора данных.

Отмечается, что экстрадиция россиянина стала возможной благодаря совместной операции Минюста США, ФБР, Генеральной прокуратуры Грузии, Центральной криминальной полиции Грузии и правоохранительных органов Эстонии.

Американская сторона не уточняет, когда именно Филимонова доставили в США из Грузии. В Тбилиси ранее не распространяли информацию о задержании разыскиваемого.

Россиянину предъявлены обвинения, в том числе в сговоре с целью совершения банковского и электронного мошенничества, мошенничестве с устройствами доступа и краже персональных данных.