Пилот Flydubai, который нанес ножевое ранение своему коллеге, намеревался разбить самолет - Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что имеющиеся доказательства указывают на намерение пилота авиакомпании Flydubai, который нанес ножевое ранение своему коллеге, вызвать катастрофу самолета, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

"Сегодня утром произошел чрезвычайно серьезный инцидент в сфере безопасности", — отметил Нетаньяху в видеообращении из своего офиса; это была его первая публичная реакция на вынужденную посадку самолета.

"Почти все пассажиры этого рейса были израильтянами", — добавил он.

По словам Нетаньяху, когда самолет приближался к Израилю, "один из пилотов нанес ножевое ранение другому, и все указывает на то, что он пытался вызвать катастрофу самолета вместе с пассажирами на борту".

Он рассказал, что разговаривал с одним из пассажиров-израильтян: "Он сообщил мне, что самолет начал резко снижаться. Он рассказал, что ему каким-то образом удалось вместе с членом экипажа прорваться в кабину пилотов, и совместными усилиями они смогли остановить пилота именно тогда, когда тот пытался повредить системы самолета".

После этого в кабину вошел еще один член экипажа, которому удалось стабилизировать самолет, отметил Нетаньяху.

"Мы поддерживаем постоянную связь с соответствующими органами власти, чтобы гарантировать дальнейшую безопасность пассажиров и их безопасное возвращение домой", — сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль также регулярно оценивает ситуацию.

По его словам, саудовская сторона в настоящее время допрашивает подозреваемого.

Он сообщил, что поручил израильским службам безопасности принять меры для предотвращения подобных попыток в будущем.

Нетаньяху "отдает дань уважения героям", которые "спасли множество жизней и проявили большую храбрость".

"Они предотвратили серьезную трагедию", — подытожил он.

Добавим

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту самолета Flydubai сегодня "был попыткой джихадистского террористического акта".

Второй пилот рейса Дубай — Тель-Авив якобы ранил пилота ножом, вероятно, пытаясь сбить самолет, который позже совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

"Серьезный инцидент на самолете Flydubai был попыткой джихадистского террористического акта, которую удалось сорвать лишь благодаря храбрости нескольких израильских пассажиров, проникших в кабину пилотов, одолевших террориста и собственноручно передавших управление самолетом другому экипажу, который находился там", — говорится в заявлении Каца.

"Согласно первоначальной информации, имеющейся в нашем распоряжении, у террориста было одно намерение: сбить самолет со всеми его пассажирами", — говорит он.

Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ

Напомним

Пассажирский самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и сигнал о возможном угоне во время полета над Саудовской Аравией. Израиль поднял в воздух истребители.

Позже появились сообщения, что в пассажирском самолете, летевшем из Дубая в Тель-Авив и подававшем сигналы об аварии и угоне, подрались пилоты. Они имели украинское и российское происхождение.

Однако в настоящее время известно, что пилот, подозреваемый в инциденте с самолетом Flydubai, летевшим в аэропорт Бен-Гурион, имеет оманское происхождение. Другой пилот — эмиратского.