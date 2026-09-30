Россия впервые применила дрон с боезарядом для уничтожения опор и мостов — «Флеш»
Киев • УНН
Россия впервые использовала реактивный БПЛА с КРСН весом 40 кг для поражения опор и мостов. Бескрестнов предполагает атаки на ЛЭП.
Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боеприпас, специально созданный для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. Об этом сообщил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.
Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боеприпас кумулятивно-режущего специального назначения (КРСН). Такой боеприпас создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций
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По его словам, КРСН состоит из основного боеприпаса весом 40 кг и четырех модулей поражения.
"Флеш" предположил, что в планах противника атаковать важные высоковольтные линии электропередачи.
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