Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ

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Украинский и российский пилоты действительно находились на борту самолёта FlyDubai, подавшего сигнал об угоне, но в качестве пассажиров. Как сообщает Israel Hayom, именно украинец и россиянин смогли предотвратить катастрофу и безопасно посадить самолёт после нападения второго пилота на капитана прямо во время полёта, передаёт УНН.

Детали

Рейс авиакомпании FlyDubai, перевозивший более 170 израильтян из Дубая в Тель-Авив, отклонился от курса и совершил посадку в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после подачи сигнала тревоги об угоне самолёта; вероятно, катастрофы удалось избежать лишь благодаря вмешательству пилотов, находившихся на борту в качестве пассажиров.

Хотя власти отвергли версию об обычном захвате воздушного судна, выяснилось, что причиной чрезвычайной ситуации стала жестокая драка в кабине пилотов. Всё больше свидетельств указывает на то, что конфликт начался как отчаянная попытка помешать второму пилоту совершить террористический акт. Израильские официальные лица квалифицировали действия второго пилота как терроризм, а ВВС Израиля активно готовили самолёты для эвакуации.

Драматические события на борту рейса, направлявшегося в аэропорт имени Бен-Гуриона, вызвали ряд вопросов о причинах этого насилия. Израильские власти подтвердили, что командир экипажа — гражданин ОАЭ, а второй пилот — родом из Омана. Появляется всё больше доказательств того, что второй пилот намеревался захватить контроль над самолётом и намеренно направить его на землю вместе с пассажирами. В настоящее время власти Саудовской Аравии допрашивают подозреваемого - говорится в материале.

Сообщается, что ещё два пилота — граждане России и Украины — летели этим рейсом в качестве пассажиров; именно им в итоге удалось безопасно посадить самолёт в Саудовской Аравии. Все экипажи FlyDubai сейчас проходят тщательную проверку биографических данных. Тем временем Израиль решил направить в Саудовскую Аравию самолёт для возвращения застрявших там граждан, ожидающих разрешения властей Эр-Рияда.

Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратское

Решающую роль в нейтрализации непосредственной угрозы сыграли именно те два пилота, которые не находились при исполнении служебных обязанностей, добавляет издание.

Одна из пассажирок назвала произошедшее «очень стрессовой ситуацией», вспомнив, как самолёт внезапно начал стремительно терять высоту, что вызвало крики ужаса у тех, кто понял: произошло что-то очень плохое. «Мы поняли, что пилоты потеряли контроль», — вспоминала она. Она рассказала, что один из пилотов получил серьёзные ножевые ранения во время драки, а израильские пассажиры бросились на помощь, чтобы разнять участников столкновения, сообщая: «Здесь есть люди, чьи рубашки залиты кровью». «Теперь с нами всё в порядке, и мы хотим вернуться домой», — добавила она.

Самолет Flydubai подал сигнал о возможном захвате — Израиль поднял в воздух истребители

Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала заявление, в котором подтверждается: «В связи с опасениями по поводу авиационного происшествия премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл консультации по этому вопросу и следил за развитием событий. Ситуация находится под контролем, и сейчас принимаются все меры для безопасного возвращения израильских пассажиров в Израиль».

Напомним

Пассажирский самолёт Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и сигнал о возможном угоне во время полёта над Саудовской Аравией. Израиль поднял в воздух истребители.

Позже появились сообщения, что в пассажирском самолёте, летевшем из Дубая в Тель-Авив и подававшем сигналы об аварии и угоне, подрались пилоты. Они имели украинское и российское происхождение.

Однако в настоящее время известно, что пилот, подозреваемый в инциденте с самолётом Flydubai, летевшим в аэропорт Бен-Гурион, имеет оманское происхождение. Другой пилот — эмиратское.