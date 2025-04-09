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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28223 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прекращение огня в Украине под вопросом из-за разногласий в Европе - WP

Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.

Война • 30 марта, 18:42 • 40846 просмотра

Новый раунд российско-американских консультаций может пройти в Эр-Рияде в середине апреля - росСМИ

Российские СМИ сообщают, что новый раунд российско-американских консультаций, возможно, состоится в Эр-Рияде в середине апреля. Точные даты пока неизвестны.

политика • 27 марта, 19:08 • 35499 просмотра

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии продолжатся: МИД не называет точную дату следующей встречи

По словам представителя МИД, процесс переговоров с международными партнерами продолжается. Bloomberg сообщил о встрече украинской и американской команд в Эр-Рияде.

Война • 27 марта, 17:06 • 31728 просмотра

Никаких разговоров о территориальных уступках: Палиса о технических консультациях в Эр-Рияде

На встрече в Эр-Рияде Украина и США обсудили всеобъемлющее прекращение огня, особенно в отношении энергообъектов и Черного моря. Территориальные уступки не обсуждались.

Война • 26 марта, 15:40 • 29815 просмотра

Кривой Рог под массированной атакой дронов: прогремело не менее 15 взрывов

Российские оккупанты массированно атаковали Кривой Рог дронами-шахедами. Зафиксировано не менее 15 взрывов, пока локационно чисто.

Война • 25 марта, 21:12 • 17543 просмотра

Зеленский объяснил, как будет действовать Украина в случае нарушения перемирия со стороны рф

Зеленский заявил, что в соглашении с США отсутствуют конкретные механизмы на случай нарушения перемирия. Украина должна обращаться к США в случае нарушений.

Война • 25 марта, 21:05 • 15204 просмотра

У США достаточно "кнутов и пряников", чтобы обеспечить выполнение договоренностей - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров заявил об успешности встречи в Эр-Рияде, где обсуждались вопросы прекращения огня, безопасности судоходства и обмена пленными. Он подчеркнул роль США в гарантировании выполнения договоренностей.

Война • 25 марта, 20:53 • 15687 просмотра

Мир или обман: в МИД заявили, что ближайшие дни покажут серьезность намерений россии

Ближайшие дни будут решающими в определении, действительно ли россия стремится к миру, или только пытается ввести в заблуждение США и мир. Давление остается единственным способом борьбы с ложью москвы.

Война • 25 марта, 20:34 • 26795 просмотра

НПЗ, электростанции, АЭС: в кремле обнародовали список объектов, на которые будет действовать мораторий на удары

В москве показали перечень объектов рф и Украины, на которые действует временный мораторий на удары, который продлится 30 суток с 18 марта 2025 года.

Война • 25 марта, 19:04 • 54604 просмотра

Тотальное неуважение к США: Коваленко заявил, что россия снова запустила шахеты

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил о новом запуске шахeдов россией. Это произошло несмотря на недавние переговоры о безопасном судоходстве в Черном море.

Война • 25 марта, 18:32 • 25503 просмотра

Когда заработает режим тишины в Черном море и прекращение ударов по энергетике? Зеленский ответил

Президент Украины ожидает прекращения огня по энергетическим объектам и тишину на море после заявлений США. Заметим, что Белый дом уже обнародовал заявления о переговорах с Украиной и рф.

Война • 25 марта, 17:34 • 42656 просмотра

Зеленский назвал разногласия в позициях Украины и россии после переговоров в Саудовской Аравии

Зеленский заявил, что США будут способствовать возвращению украинских детей, пленных военных и гражданских. Россияне же подняли вопрос портов и агроэкспорта.

Война • 25 марта, 16:34 • 58579 просмотра

Умеров раскрыл ключевые результаты двусторонних технических консультаций Украины и США

Украина и США провели переговоры в Эр-Рияде по безопасной навигации в Черном море и защите энергетической инфраструктуры. Достигнуты договоренности о прекращении огня и обмене пленными.

Война • 25 марта, 15:22 • 248748 просмотра

США и Украина договорились об безопасном судоходстве в Черном море - Белый дом сделал заявление после встречи в Эр-Рияде

США и Украина договорились о мерах для безопасного судоходства, обмена пленными и запрете ударов по энергообъектам. Переговоры состоялись в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

Война • 25 марта, 15:09 • 258146 просмотра

12 часов переговоров в Эр-Рияде - без совместного заявления: в рф обвиняют позицию Украины

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не привели к совместному заявлению. В рф заявили, что причина отсутствия заявления - якобы позиция Украины.

политика • 25 марта, 12:42 • 15748 просмотра

лавров после переговоров в Эр-Рияде заявил о "готовности" к возобновлению Черноморской инициативы, но нужны "гарантии"

На переговорах США и рф обсуждали судоходство в Черном море. Лавров выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемой форме для всех.

политика • 25 марта, 12:32 • 17442 просмотра

Украинско-американская встреча в Эр-Рияде завершилась - СМИ

В столице Саудовской Аравии состоялась украино-американская встреча после переговоров делегаций США и рф. Все детали встречи будут объявлены позже.

Война • 25 марта, 10:16 • 100405 просмотра

В кремле заявили, что переговоры между рф и США в Эр-Рияде были техническими, их результаты публиковать не будут

Переговоры между россией и США в Эр-Рияде были техническими, их результаты не будут обнародованы. Также, пока не планируется встреча в трехстороннем формате с участием Украины.

Война • 25 марта, 09:43 • 20921 просмотра

Украина и США собрались на новую встречу в Эр-Рияде - AFP

В Эр-Рияде продолжается встреча украинской и американской команд по поводу перемирия между Киевом и Москвой. Ожидается позитивное заявление в ближайшее время, но подписание документов не планируется.

Война • 25 марта, 08:43 • 127472 просмотра

Украина и США встретятся в Эр-Рияде после российско-американских переговоров

В Саудовской Аравии запланирована встреча украинских и американских делегаций после российско-американских переговоров о прекращении огня. Ожидается положительное заявление в ближайшее время.

Война • 25 марта, 06:19 • 37563 просмотра

Переговоры США и россии в Эр-Рияде: в Белом доме заявляют о "достижении прогресса" - СМИ

Стороны завершили переговоры о прекращении огня в Черном море и ожидают позитивного объявления в ближайшее время. Проект совместного заявления отправлен в москву и Вашингтон.

Война • 25 марта, 03:30 • 21846 просмотра

кремль больше заинтересован в сотрудничестве с США, чем в прекращении огня - ISW

В кремле повторяет нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины. москва стремится к двусторонним переговорам с США, и выдвигает условия, которые тормозят прекращение огня.

Война • 25 марта, 01:10 • 105617 просмотра

Госдеп США: Украина и россия близки к полному прекращению огня, как никогда ранее

Вашингтон работает над прекращением огня между Украиной и россией. США заявляют, что стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня.

Война • 24 марта, 21:44 • 11585 просмотра

Встреча команд рф и США в Эр-Рияде: совместное заявление обнародуют 25 марта – росСМИ

Завтра будет опубликовано совместное заявление россии и США по итогам переговоров в Эр-Рияде, которые длились более 12 часов. Подписывать никакие документы не планируют.

политика • 24 марта, 20:07 • 10611 просмотра

Трамп о переговорах в Саудовской Аравии: сейчас говорим о территории

Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии обсуждают вопросы территорий, линий разграничения и энергетику. Дискуссии сосредоточены на прекращении огня и безопасности судоходства в Черном море.

Война • 24 марта, 18:29 • 33639 просмотра

Переговоры США и россии в Эр-Рияде продолжаются более 9 часов: уже было три перерыва

В Эр-Рияде продолжаются переговоры делегаций россии и США, которые уже длятся более 9 часов с перерывами. Подписывать какие-либо документы по итогам консультаций не планируют.

Война • 24 марта, 17:38 • 13192 просмотра

В кремле отреагировали на заявление Трампа о контурах будущего соглашения по Украине

Песков заявил о существовании общего видения относительно рамок будущего мирного соглашения; также российская делегация ведет переговоры с США в Эр-Рияде.

Война • 24 марта, 15:36 • 35897 просмотра

россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде

Российские СМИ сообщают о возобновлении переговоров между делегациями россии и США в Эр-Рияде после короткой паузы. Подробности не приводятся.

политика • 24 марта, 12:00 • 35467 просмотра

В Эр-Рияде сегодня встречаются США и рф: российская делегация прибыла на переговоры

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США, мероприятие закрыто для прессы. Накануне США встретились с украинской делегацией, подробности встречи неизвестны.

Война • 24 марта, 07:09 • 38256 просмотра

В Саудовской Аравии завершилась встреча между командами Украины и США - Умеров

В Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Обсудили вопросы энергетики, безопасности инфраструктуры и расширение соглашения о Черном море.

Война • 23 марта, 20:54 • 95155 просмотра