Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.
Российские СМИ сообщают, что новый раунд российско-американских консультаций, возможно, состоится в Эр-Рияде в середине апреля. Точные даты пока неизвестны.
По словам представителя МИД, процесс переговоров с международными партнерами продолжается. Bloomberg сообщил о встрече украинской и американской команд в Эр-Рияде.
На встрече в Эр-Рияде Украина и США обсудили всеобъемлющее прекращение огня, особенно в отношении энергообъектов и Черного моря. Территориальные уступки не обсуждались.
Российские оккупанты массированно атаковали Кривой Рог дронами-шахедами. Зафиксировано не менее 15 взрывов, пока локационно чисто.
Зеленский заявил, что в соглашении с США отсутствуют конкретные механизмы на случай нарушения перемирия. Украина должна обращаться к США в случае нарушений.
Министр обороны Рустем Умеров заявил об успешности встречи в Эр-Рияде, где обсуждались вопросы прекращения огня, безопасности судоходства и обмена пленными. Он подчеркнул роль США в гарантировании выполнения договоренностей.
Ближайшие дни будут решающими в определении, действительно ли россия стремится к миру, или только пытается ввести в заблуждение США и мир. Давление остается единственным способом борьбы с ложью москвы.
В москве показали перечень объектов рф и Украины, на которые действует временный мораторий на удары, который продлится 30 суток с 18 марта 2025 года.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил о новом запуске шахeдов россией. Это произошло несмотря на недавние переговоры о безопасном судоходстве в Черном море.
Президент Украины ожидает прекращения огня по энергетическим объектам и тишину на море после заявлений США. Заметим, что Белый дом уже обнародовал заявления о переговорах с Украиной и рф.
Зеленский заявил, что США будут способствовать возвращению украинских детей, пленных военных и гражданских. Россияне же подняли вопрос портов и агроэкспорта.
Украина и США провели переговоры в Эр-Рияде по безопасной навигации в Черном море и защите энергетической инфраструктуры. Достигнуты договоренности о прекращении огня и обмене пленными.
США и Украина договорились о мерах для безопасного судоходства, обмена пленными и запрете ударов по энергообъектам. Переговоры состоялись в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не привели к совместному заявлению. В рф заявили, что причина отсутствия заявления - якобы позиция Украины.
На переговорах США и рф обсуждали судоходство в Черном море. Лавров выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемой форме для всех.
В столице Саудовской Аравии состоялась украино-американская встреча после переговоров делегаций США и рф. Все детали встречи будут объявлены позже.
Переговоры между россией и США в Эр-Рияде были техническими, их результаты не будут обнародованы. Также, пока не планируется встреча в трехстороннем формате с участием Украины.
В Эр-Рияде продолжается встреча украинской и американской команд по поводу перемирия между Киевом и Москвой. Ожидается позитивное заявление в ближайшее время, но подписание документов не планируется.
В Саудовской Аравии запланирована встреча украинских и американских делегаций после российско-американских переговоров о прекращении огня. Ожидается положительное заявление в ближайшее время.
Стороны завершили переговоры о прекращении огня в Черном море и ожидают позитивного объявления в ближайшее время. Проект совместного заявления отправлен в москву и Вашингтон.
В кремле повторяет нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины. москва стремится к двусторонним переговорам с США, и выдвигает условия, которые тормозят прекращение огня.
Вашингтон работает над прекращением огня между Украиной и россией. США заявляют, что стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня.
Завтра будет опубликовано совместное заявление россии и США по итогам переговоров в Эр-Рияде, которые длились более 12 часов. Подписывать никакие документы не планируют.
Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии обсуждают вопросы территорий, линий разграничения и энергетику. Дискуссии сосредоточены на прекращении огня и безопасности судоходства в Черном море.
В Эр-Рияде продолжаются переговоры делегаций россии и США, которые уже длятся более 9 часов с перерывами. Подписывать какие-либо документы по итогам консультаций не планируют.
Песков заявил о существовании общего видения относительно рамок будущего мирного соглашения; также российская делегация ведет переговоры с США в Эр-Рияде.
Российские СМИ сообщают о возобновлении переговоров между делегациями россии и США в Эр-Рияде после короткой паузы. Подробности не приводятся.
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США, мероприятие закрыто для прессы. Накануне США встретились с украинской делегацией, подробности встречи неизвестны.
В Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Обсудили вопросы энергетики, безопасности инфраструктуры и расширение соглашения о Черном море.