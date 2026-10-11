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Хуситы вновь предупредили об угрозе для саудовских аэропортов после смертоносной атаки на Эр-Рияд

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Хуситы предупредили авиакомпании и путешественников об опасности саудовских аэропортов после атаки на Эр-Рияд. Погибли 12 человек.

Хуситы вновь предупредили об угрозе для саудовских аэропортов после смертоносной атаки на Эр-Рияд
Фото: REUTERS/Mohammed al-Mahdi

В воскресенье йеменские хуситы предупредили авиакомпании, путешественников и работников аэропортов, чтобы они держались подальше от саудовских аэропортов. Это произошло на следующий день после нападения на международный аэропорт Эр-Рияда, в результате которого погибли 12 человек, а более 300 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эта атака стала самым смертоносным событием такого рода в Королевстве более чем за десять лет и произошла на фоне эскалации боевых действий между поддерживаемыми Ираном хуситами и правительственными войсками Йемена, пользующимися поддержкой Саудовской Аравии.

"Мы вновь предостерегаем все авиакомпании, специалистов, сотрудников, работников и путешественников от использования аэропортов и воздушного пространства Саудовской Аравии, поскольку они уязвимы для атак и стали театром военных действий для наших сил (за исключением аэропортов в священных городах Мекке и Медине)", — говорится в сообщении хуситов в социальной сети X.

"Мы призываем всех серьезно отнестись к нашим предупреждениям; Саудовская Аравия несет ответственность за любые случаи неудачного перехвата".

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В последние недели Саудовская Аравия усилила свое военное участие в конфликте в Йемене, нанося удары по хуситам и поддерживая контрнаступление правительственных войск после того, как в прошлом месяце это формирование захватило стратегические территории вдоль побережья Красного моря.

В воскресенье контролируемое хуситами министерство иностранных дел Йемена заявило, что дальнейшие военные действия Саудовской Аравии в Йемене вызовут более мощный ответ, добавив, что их действия будут основываться на принципе взаимности.

"Если саудовский враг не прекратит агрессию и вмешательство в дела Йемена, нас ждет еще худшее — если на то будет воля Божья", — говорится в заявлении министерства, которое обнародовал телеканал "Аль-Масира", подконтрольный хуситам.

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты рассматривают возможность присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам в этом конфликте, который является продолжением более широкой войны против Ирана, начатой США и Израилем в феврале.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии сообщила в субботу, что снаряд также упал вблизи международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме (Восточная провинция Королевства). Кроме того, в воскресенье коалиция заявила о перехвате беспилотника в этом регионе.

Саудовская Аравия остановила работу аэропорта Эр-Рияда после атаки, сотни рейсов отменены11.10.26, 01:17 • 4494 просмотра

Антонина Туманова

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Организация Объединенных Наций
Эр-Рияд
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Йемен