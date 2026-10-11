Число погибших в результате удара по аэропорту Эр-Рияда возросло до 12, более 300 человек получили ранения
Киев • УНН
В результате ракетного удара по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, более 300 получили ранения. Трамп заявил о возможном вмешательстве США.
В Саудовской Аравии сообщили о 12 погибших и более 300 пострадавших в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Часть пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает Associated Press со ссылкой на управление гражданской авиации королевства, пишет УНН.
Детали
По уточнённым данным, среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане Палестины, США, Египта, Иордании, Сирии и Судана. Пострадавших доставили в несколько больниц, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщил AP региональный чиновник на условиях анонимности, ракета попала в часть аэропортового комплекса, где расположены терминалы 3 и 4, обслуживающие внутренние авиарейсы. Саудовские власти пока официально не назвали ответственных за нападение.
Трамп рассматривает возможность военного вмешательства США
Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к военным ударам Саудовской Аравии по йеменским хуситам.
По данным AP, это самое смертоносное нападение в арабских странах Персидского залива с начала войны в Иране. В течение последней недели атакам также подвергались другие саудовские аэропорты, военные объекты и нефтяная инфраструктура.
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