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Число погибших в результате удара по аэропорту Эр-Рияда возросло до 12, более 300 человек получили ранения

Киев • УНН

 • 2360 просмотра

В результате ракетного удара по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, более 300 получили ранения. Трамп заявил о возможном вмешательстве США.

Число погибших в результате удара по аэропорту Эр-Рияда возросло до 12, более 300 человек получили ранения

В Саудовской Аравии сообщили о 12 погибших и более 300 пострадавших в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Часть пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает Associated Press со ссылкой на управление гражданской авиации королевства, пишет УНН.

Детали

По уточнённым данным, среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане Палестины, США, Египта, Иордании, Сирии и Судана. Пострадавших доставили в несколько больниц, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил AP региональный чиновник на условиях анонимности, ракета попала в часть аэропортового комплекса, где расположены терминалы 3 и 4, обслуживающие внутренние авиарейсы. Саудовские власти пока официально не назвали ответственных за нападение.

Трамп рассматривает возможность военного вмешательства США

Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к военным ударам Саудовской Аравии по йеменским хуситам.

По данным AP, это самое смертоносное нападение в арабских странах Персидского залива с начала войны в Иране. В течение последней недели атакам также подвергались другие саудовские аэропорты, военные объекты и нефтяная инфраструктура.

Саудовская Аравия остановила работу аэропорта Эр-Рияда после атаки, сотни рейсов отменены11.10.26, 01:17 • 2574 просмотра

Степан Гафтко

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