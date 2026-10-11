Саудовская Аравия остановила работу аэропорта Эр-Рияда после атаки, сотни рейсов отменены
Киев • УНН
Международный аэропорт Эр-Рияда приостановил работу после атаки, в результате которой есть пострадавшие. Отменено около 260 рейсов, еще 219 задержаны.
Саудовская Аравия временно приостановила работу международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде после атаки, в результате которой есть пострадавшие. Из-за инцидента авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Управление гражданской авиации страны заявило, что аэропорт не возобновит работу до завершения оценки причинённого ущерба. По данным сервиса Flightradar24, по состоянию на субботу, 10 октября, отменили около 260 рейсов в Эр-Рияд и из него, ещё 219 задержали.
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Администрация аэропорта призвала пассажиров проверять статус рейсов непосредственно у авиакомпаний перед поездкой. США рекомендовали своим гражданам избегать аэропорта, а Великобритания назвала инцидент серьёзным.
Трамп не исключил вмешательства США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о нападении на аэропорт Эр-Рияда. Отвечая на вопрос журналистов, могут ли Соединённые Штаты присоединиться к военным операциям Саудовской Аравии против йеменских хуситов, он не исключил такой возможности.
Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении, поэтому примем решение
Ранее на этой неделе аэропорты Саудовской Аравии уже подвергались атакам. По данным местных властей, в четверг погибли трое граждан страны, несколько человек получили ранения, а самолёт Saudia Airlines был повреждён. Ответственность за предыдущие удары взяли на себя поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.
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