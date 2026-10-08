Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда

Поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов в четверг заявила, что атаковала международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде баллистической ракетой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Саудовская Аравия сообщила, что в результате атаки на этот же аэропорт, совершённой в середине недели, погиб один человек.

Саудовская Аравия пока не подтвердила заявление о новой атаке.

Дополнение

Накануне хуситы предупредили авиакомпании об опасности полётов над Саудовской Аравией из-за атак на Йемен. Заявление не распространяется на Мекку и Медину.

Несколько дней назад Саудовская Аравия призвала Европу предоставить военную помощь в борьбе с хуситами.

Впоследствии президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов.

Позже агентство Reuters сообщило, что силы правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии захватили позиции у пролива Баб-эль-Мандеб.