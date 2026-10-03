Саудівська Аравія закликала Європу надати військову допомогу в боротьбі з хуситами - Bild

Саудівська Аравія планує новий військовий наступ проти проіранського терористичного угруповання хуситів у Ємені. Водночас Ер-Ріяд розраховує на військову підтримку з боку європейських країн. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Ер-Ріяд очікує військової підтримки, зокрема, від Франції та Великої Британії. Глава саудівської розвідки Туркі бін Фейсал Аль Сауд також закликав Німеччину долучитися до протидії хуситам.

Він наголосив, що європейські країни зацікавлені у стабільності регіону, оскільки користуються його ресурсами та торговельними маршрутами.

Той, хто отримує вигоду від сировинних ресурсів регіону, повинен сприяти миру і безпеці - сказав Туркі.

Кілька місяців тому Саудівська Аравія запропонувала створити систему військової безпеки та спостереження для Аравійського півострова і протоки Баб-ель-Мандеб. За словами глави розвідки, жодна європейська країна тоді не погодилася взяти участь у цій ініціативі.

Туркі вважає, що Європа безпосередньо зацікавлена в захисті цього маршруту, оскільки через Баб-ель-Мандебську протоку проходять судна, що прямують до Суецького каналу, а звідти – до Європи.

Водночас Саудівська Аравія вже має союзників у боротьбі проти хуситів. Як розповідає Туркі, Франція бере участь у відповідних заходах, а Велика Британія допомагає із дозаправленням літаків у повітрі. Підтримку також надають Єгипет, Пакистан і Туреччина – зокрема постачаннями, боєприпасами та розвідувальною інформацією.

Саудівський представник наголосив, що захист міжнародних торговельних шляхів не має залишатися виключно американською відповідальністю. "У цьому повинен брати участь увесь світ".

Наступного місяця в Ер-Ріяді має відбутися зустріч між Радою співробітництва арабських держав Перської затоки та Європейським Союзом. Туркі очікує, що сторони зможуть нарешті укласти торговельну угоду, переговори щодо якої тривають уже 30 років. За його словами, така домовленість могла б стати першим кроком до ширшої співпраці у сфері безпеки.

Саудівська Аравія готує масштабний наступ на хуситів із залученням понад 100 тисяч військових