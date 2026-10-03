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росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучання

Київ • УНН

 • 12578 перегляди

У Києві під час атаки 3 жовтня зафіксували влучання в Північний міст. Масштаби пошкоджень і наявність постраждалих уточнюють.

росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучання

У Києві вранці 3 жовтня зафіксували влучання у Північний міст під час російської атаки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце

– заявив Кличко.

Місцеві пабліки та моніторингові канали оприлюднили фото і відео з місця удару. За їхніми даними, у міст міг влучити реактивний ударний безпілотник типу "Шахед".

Повідомляють про влучання в опору

За попередньою інформацією моніторингових ресурсів, безпілотник влучив безпосередньо в одну з опор Північного мосту.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень споруди, можливих постраждалих та обмеження руху наразі немає.

На місце влучання прямують екстрені служби. Деталі наслідків російської атаки уточнюються.

росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мер02.10.26, 17:58 • 15561 перегляд

Степан Гафтко

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