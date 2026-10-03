Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцією
Київ • УНН
Таллула Вілліс опублікувала фото, де обіймає та цілує батька. Актор живе з лобно-скроневою деменцією.
Донька Брюса Вілліса Таллула опублікувала рідкісне нове фото з 71-річним актором, який живе з діагнозом лобно-скроневої деменції. На знімку вона обіймає та цілує батька, поки той усміхається, повідомляє E! News, пише УНН.
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32-річна Таллула Вілліс оприлюднила світлину 28 вересня, коротко підписавши її: "Так мило!". Родина актора останніми роками лише зрідка публікує його нові фотографії.
Незадовго до цього Брюс Вілліс був присутній на весіллі Таллули та Джастіна Ейсі, яке відбулося 8 серпня у сімейному будинку в Айдахо. На одному з весільних фото актор стоїть поруч із молодятами, а донька поклала голову йому на плече.
Родина залишається поруч із Віллісом
Весілля зібрало найближчих членів родини Таллули. Серед гостей були її мати Демі Мур та сестри Румер і Скаут Вілліс.
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У 2022 році родина Брюса Вілліса оголосила, що актор завершить кар'єру через афазію, яка впливала на його когнітивні здібності. У 2023 році близькі повідомили про точніший діагноз – лобно-скроневу деменцію.
Відтоді родина періодично ділиться фотографіями Вілліса та розповідає про час, який проводить разом із ним.
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