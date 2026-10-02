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Американсько-український інвестфонд уклав першу угоду у сфері "важливих мінералів" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Фонд відновлення України уклав першу угоду з BGV Group і запустив ще чотири проєкти. Загальна вартість інвестицій сягнула $70 млн.

Американсько-український інвестфонд уклав першу угоду у сфері "важливих мінералів" - ЗМІ
Фото ілюстративне

Спільний американсько-український інвестиційний фонд, створений для відновлення країни, уклав свою першу угоду у сфері критично важливих мінералів, а також запустив чотири інші нові проєкти. Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений представник США, передає УНН.

Деталі

Фонд, створений у межах угоди щодо мінеральних ресурсів (підписаної обома країнами у квітні минулого року за ініціативи президента США Дональда Трампа), зосереджується на п’яти стратегічних секторах: від видобутку корисних копалин і оборонної промисловості до енергетики та інфраструктури.

Конор Коулман, керівник інвестиційного напряму в Корпорації фінансування міжнародного розвитку США (DFC), зазначив, що загальна вартість проєктів фонду наразі становить близько 70 мільйонів доларів, що демонструє підтримку Києва з боку Вашингтона у тривалій війні з росією.

"Для українського народу вкрай важливо, що ми інвестуємо саме зараз", — сказав Коулман в інтерв’ю, маючи на увазі постійні руйнування, яких зазнає Україна напередодні чергової зими.

Перша, довгоочікувана угода щодо мінеральних ресурсів передбачає вкладення близько 30 мільйонів доларів у "спільну інвестиційну платформу" з BGV Group — компанією, заснованою Геннадієм Буткевичем, мільярдером і співвласником найбільшої в Україні мережі супермаркетів "АТБ".

За словами Коулмана, на початковому етапі діяльність зосередиться на гірничодобувних проєктах на ранніх стадіях реалізації по всій Україні, а саме на родовищах рідкісноземельних металів, урану, берилію та цирконію.

"Усі ці ресурси входять до списку критично важливих мінералів США, тому це чудово узгоджується з пріоритетами американської адміністрації", — зазначив Коулман.

Сотні заявок та перша інвестиція - що змінилось за рік підписання "мінеральної угоди" між Україною та США01.05.26, 19:04 • 4000 переглядiв

Додамо

Два інші нові проєкти, про які було оголошено в п’ятницю, спрямовані на зміцнення українських електро- та тепломереж у відповідь на почастішання російських атак на ключову інфраструктуру напередодні зими.

Коулман повідомив, що один із цих проєктів доповнить кредит у розмірі майже 100 мільйонів доларів, який DFC щойно погодилася надати найбільшій приватній енергетичній компанії України — ДТЕК. Ці кошти підуть на створення нової системи акумуляторів, здатної забезпечити резервне живлення для приблизно 600 000 українських домогосподарств протягом двох годин.

Проєкт також передбачає "доступ до капіталу в разі виникнення пошкоджень". Фонд також придбає частку в когенераційній платформі (системі комбінованого виробництва теплової та електричної енергії), призначеній для створення та експлуатації низки "енергетичних хабів", мета яких — відновлення пошкодженого електро- та теплопостачання для домогосподарств.

Коулман також зазначив, що фонд шукає додатковий капітал для нарощування своїх потужностей.

США та Україна підписали комерційні документи, необхідні для реалізації мінеральної угоди - Мінекономіки13.05.25, 21:15 • 11057 переглядiв

Антоніна Туманова

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