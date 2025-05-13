США та Україна підписали комерційні документи, необхідні для реалізації мінеральної угоди - Мінекономіки

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства України та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) підписали дві комерційні угоди, необхідні для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Про це повідомило Міністерство економіки України, передає УНН.

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Повідомляється, що було підписано Договір між DFC та Агенцією ДПП про створення Фонду, а також Договір між Фондом та Генеральним партнером на управління Фондом.

Окрім того, Україна вручила тимчасово повіреній у справах США в Україні дипломатичну ноту, яка свідчить про завершення внутрішньодержавних процедур з української сторони.

Зазначається, що обидві угоди комерційного характеру, але в них є елементи, які не можуть бути публічними.

У Міністерстві економіки повідомили, що Угоди передбачають рівноправне партнерство, де управління фондом відбувається рівноправно українською і американською стороною. До керівної ради Фонду увійдуть по три представники від України та США.

Україна завершила процедури для запуску спільного з США фонду відбудови - Свириденко

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

ВР підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам.