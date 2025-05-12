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Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

Київ • УНН

 • 10135 перегляди

Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та США щодо корисних копалин. Президент підписав закон про ратифікацію.

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №0309.

Повернуто з підписом від Президента України 

- йдеться в картці законопроєкту.

Раніше УНН повідомляв, що 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та США. Угода передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини08.05.25, 14:18 • 147928 переглядiв

Доповнення 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

• рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

• збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

• нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

• гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

• узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

В Мінекономіки повідомляли, що США можуть вносити свою частку до Інвестиційного фонду відбудови військовою допомогою або коштами. Обидва механізми розглядаються американцями.

В уряді розраховують, що Інвестиційний фонд відбудови за угодою зі США повноцінно запрацює впродовж кількох тижнів.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин. 

Павло Башинський

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