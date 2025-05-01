Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно
Київ • УНН
За словами Юлії Свириденко, Україна та США створюють Фонд, що залучатиме інвестиції в країну. Угода передбачає рівноправність, контроль України над ресурсами та відсутність боргових зобов’язань.
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко.
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"Від імені Уряду України я підписав Угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Разом зі Сполученими Штатами ми створюємо Фонд, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу країну", - написала Свириденко.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:
- рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
- збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
- нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
- гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
- узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
Нагадаємо
Журналіст Bloomberg у соцмережі Х повідомив, що Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Він послався на власне джерело.
Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень". За його словами, "це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних", і що нічого не було видалено.
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