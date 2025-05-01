Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

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"Від імені Уряду України я підписав Угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Разом зі Сполученими Штатами ми створюємо Фонд, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу країну", - написала Свириденко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Нагадаємо

Журналіст Bloomberg у соцмережі Х повідомив, що Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Він послався на власне джерело.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень". За його словами, "це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних", і що нічого не було видалено.

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