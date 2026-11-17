Національний банк України (НБУ) ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її областям. Про це йдеться у повідомленні НБУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що три області - Львівська, Тернопільська та Чернівецька - різні за характером, історією та традиціями. Але всі вони - частина єдиної та неподільної України.

Сьогодні кожна із цих областей, кожна громада, кожен мешканець робить свій внесок у нашу спільну стійкість і боротьбу за незалежність. У цій єдності - наша сила. І саме її ми закарбовуємо в монетах серії "Ми сильні. Ми разом". Це нагадування про те, що Україна - не просто територія на мапі. Це люди, їхні історії, їхнє життя і спільна відповідальність за країну. Доки ми разом - ми сильні - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Про дизайн

Монети "Ми сильні. Ми разом. Львівська область", "Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область" та "Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область" мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс усіх трьох обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. Зокрема, на монеті "Ми сильні. Ми разом. Львівська область" виокремлено Львівську область, на монеті "Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область" - Тернопільську область, на монеті "Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область" - Чернівецьку область.

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Про обіг та реалізацію

Обігові пам’ятні монети "Ми сильні. Ми разом. Львівська область", "Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область" та "Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область" є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень.

Національний банк забезпечуватиме цими монетами банки та інкасаторські компанії / компанії з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного - 15 тис. шт.

Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку).

Довідково

Нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом", присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою, Національний банк започаткував у грудні 2025 року.

Наразі в обіг введені обігові пам’ятні монети, що вшановують такі регіони України: Автономну Республіку Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Харківську, Херсонську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську, Одеську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області.

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