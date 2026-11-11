НБУ випустив нову монету до 2027 року: який вигляд має "Рік Кози" та де її купити

Національний банк України (НБУ) 11 листопада представив нову пам’ятну монету "Рік Кози", присвячену символу 2027 року за східним календарем. Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, а її тираж становить 80 тисяч штук. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний банк України.

У дизайні розробники поєднали символіку східної культури та традиційні українські орнаменти.

Деталі

Монета "Рік Кози" продовжує нумізматичну серію національного фінансового регулятора під назвою "Східний календар". Новинка присвячена одному з дванадцяти символів східного календаря та поєднує культурні традиції Сходу й України.

Як пояснили в НБУ, у східній культурі коза символізує гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. Її образ традиційно пов'язують зі спокоєм, взаєморозумінням і прагненням до кращого життя. Водночас в українській народній традиції коза має особливе значення. Вона уособлює родючість, достаток, життєву силу та відродження. Зокрема, образ цієї тварини посідає важливе місце в народних обрядах і святкових дійствах.

Саме ці символічні значення стали основою художньої концепції нової пам’ятної монети, присвяченої прийдешньому 2027 року.

Який вигляд має нова монета

Монета "Рік Кози" має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу — сплав міді, нікелю та цинку, який зовні нагадує срібло. На аверсі монети, тобто її лицьовому боці, на дзеркальному тлі по колу зображено 12 тварин східного календаря. У центрі композиції розташований стилізований годинник, стрілка якого вказує на козу як символ 2027 року. Над стрілкою зазначено число 2027.

Окрему увагу художники приділили українським декоративним мотивам. На матовому тлі аверсу розміщено стилізовані під традиційну українську витинанку зображення чотирьох пір року. Кожну пору року символізує окремий елемент: сніжинка — зиму, квітка — весну, ягода — літо, листок — осінь.

На реверсі, або зворотному боці монети, центральне місце займає стилізоване зображення кози на тлі листка конюшини, який традиційно асоціюється з удачею та добробутом. Особливістю художнього оформлення стала фактура вовни тварини, що нагадує суцвіття конюшини. Унизу композиції розміщено стилізовані копита. Навколо центрального зображення також розташовані декоративні елементи, пов'язані з природними циклами: сніжинки, квіти, плоди та гілки.

Хто створив монету та який її тираж

Авторкою художнього оформлення пам’ятної монети "Рік Кози" стала Марина Куц — українська художниця та дизайнерка, яка працює у сфері графічного дизайну, ілюстрації та живопису. Вона вже розробляла ескізи пам'ятних монет для НБУ. Скульптором виступив Анатолій Дем’яненко. Це відомий український митець, який тривалий час співпрацює з Банкнотно-монетним двором Національного банку України та є автором і скульптором понад 290 монет.

Монету "Рік Кози" випустили тиражем у 80 тисяч штук. Вона призначена насамперед для нумізматів, колекціонерів та громадян, які цікавляться пам’ятними випусками Національного банку.

Де можна придбати пам'ятну монету "Рік Кози"

У Національному банку повідомили, що нову пам’ятну монету продаватимуть через офіційні канали продажу нумізматичної продукції. Зокрема, придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах, які співпрацюють із регулятором.

Інформацію про початок продажів, наявність монет та умови придбання оприлюднять на відповідних офіційних сайтах.

Контекст

Серія пам’ятних монет "Східний календар" присвячена дванадцяти тваринам традиційного східного календаря. Кожен випуск має власне художнє оформлення, яке відображає символіку відповідної тварини. У межах цієї серії Національний банк уже випускав монети, присвячені іншим символам календарного циклу, зокрема Дракону, Змії та Коню.

До слова, монету, присвячену року Кози, НБУ вже випускав. Це сталося у грудні 2014 року, коли світ побачила монета, присвячену символу 2015 року за східним календарем. Вона, як і цьогорічна, була номіналом у 5 гривень. В обіг її ввели 10 грудня 2014 року.

Виріб виготовили зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 15,55 грама, діаметр — 33 мм. Тираж випуску становив 20 тисяч примірників.

На аверсі зобразили малий Державний Герб України, напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" та номінал 5 гривень в оточенні рослинного орнаменту та рік карбування — 2015. На реверсі викарбували козу в лубочному стилі, око якої прикрасили блакитним кубічним оксидом цирконію. Композицію доповнили стилізовані рослинні орнаменти та контурні зображення всіх 12 символів східного календаря.

Над художнім оформленням монети працювали Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук. Скульптори — Володимир Атаманчук та Святослав Іваненко.

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