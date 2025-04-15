Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що голосуватиме за законопроєкт про фінансування урядових структур США. Він вважає це найкращим вибором для країни.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливий шатдаун в Америці. Він поклав відповідальність за зупинку роботи уряду на демократів через їхню позицію щодо фінансування.
Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер розкритикував Трампа й Венса після зустрічі з Зеленським. Шумер підкреслив, що демократи продовжать боротьбу за свободу і демократію.
Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.
19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони.
Три федеральні профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Там стверджується, міністр фінансів Скотт Бессент дозволив команді Маска доступ до урядових платіжних систем без належних процедур.
Адміністрація Трампа тимчасово зупинила виділення федеральних грантів і позик до 10 лютого. Рішення не торкнеться соціальних виплат, але викликало критику демократів та неурядових організацій.
Байден не запроваджуватиме заборону TikTok перед передачею влади Трампу. Новообраний президент пообіцяв зберегти додаток, а CEO TikTok отримає VIP-місце на інавгурації разом з іншими tech-лідерами.
Американський Сенат проголосував проти двох резолюцій, які мали на меті обмежити постачання танкових та мінометних снарядів Ізраїлю. Ініціативи сенатора Берні Сандерса не отримали підтримки більшості через стурбованість безпекою Ізраїлю.
Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.
Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.
Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Капітолій США для зустрічі з депутатами обох партій. Візит пов'язаний з планом передачі "плану перемоги" України президенту США, кандидатам та Конгресу.
Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Дональда Трампа на 2% в загальнонаціональному опитуванні після виходу Байдена з гонки. 56% виборців вважають, що Гарріс здатна впоратися з викликами.
Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.
Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер попросив Джо Байдена не балотуватися на президентських виборах 2024 року.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.
Республіканці заблокували в Сенаті законопроект, який визнавав би законне право на доступ до засобів контрацепції по всій країні.
Президент Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США, подякувавши їм за військову допомогу Україні та обговоривши необхідність подальшого розвитку систем протиповітряної оборони та дальнього радіолокаційного контролю.
Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на ухвалення Сенатом законопроекту про допомогу Україні.
Президент Зеленський висловив глибоку вдячність Сенату США за схвалення життєво важливої допомоги Україні, подякувавши лідерам обох партій за сильну двопартійну підтримку.
Сенат США ухвалив законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд, який президент Байден обіцяє негайно підписати, щоб розпочати відправку зброї та обладнання в Україну вже цього тижня.
Сенат США провів процедурне голосування щодо надання Україні допомоги у розмірі 61 мільярд доларів. 80 сенаторів підтримали пропозицію ухвалити пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою.
Сенат США планує розглянути законопроєкти про допомогу, який включає пакет військової підтримки України. Проте перед остаточним голосуванням сенатори матимуть 30 годин для обговорення документа.
Очікується, що Сенат США проголосує і затвердить великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам США на суму 95 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд призначено для України, після того, як Палата представників ухвалила його за двопартійної підтримки.
У вівторок Сенат проголосує за ухвалення законопроекту про пакет допомоги Україні, попередньо схвалений Палатою представників, що вимагає спочатку 60+ голосів, а потім остаточної більшості у 50+ голосів.
Посол України в США Оксана Маркарова подякувала Палаті представників за ухвалення законопроекту про допомогу Україні, пообіцявши продовжувати докладати зусиль для перемоги України, яка необхідна для того, щоб світ жив за принципом верховенства права.