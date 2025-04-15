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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20239 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Сенат США ухвалив бюджетний законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.

Новини Світу • 14 березня, 22:37 • 17181 перегляди

Шатдаун під питанням: лідер демократів у Сенаті США обіцяє голосувати за законопроєкт про фінансування уряду

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що голосуватиме за законопроєкт про фінансування урядових структур США. Він вважає це найкращим вибором для країни.

Політика • 14 березня, 02:01 • 16959 перегляди

Трамп допустив можливість "шатдауну" в США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливий шатдаун в Америці. Він поклав відповідальність за зупинку роботи уряду на демократів через їхню позицію щодо фінансування.

Економіка • 13 березня, 18:27 • 60329 перегляди

Ризик шатдауну зростає: демократи обіцяють блокувати законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.

Політика • 13 березня, 03:33 • 105269 перегляди

"Виконують брудну роботу путіна": лідер більшості в Сенаті Шумер розкритикував Трампа й Венса

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер розкритикував Трампа й Венса після зустрічі з Зеленським. Шумер підкреслив, що демократи продовжать боротьбу за свободу і демократію.

Війна • 28 лютого, 20:02 • 31881 перегляди

Сенат США затвердив Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я попри критику

Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.

Новини Світу • 13 лютого, 19:39 • 24401 перегляди

19 штатів США через суд хочуть заборонити DOGE Маска доступ до особистих даних американців

19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони.

Новини Світу • 8 лютого, 10:11 • 32005 перегляди

На Мінфін США подали до суду через доступ DOGE Маска до конфіденційних даних

Три федеральні профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Там стверджується, міністр фінансів Скотт Бессент дозволив команді Маска доступ до урядових платіжних систем без належних процедур.

Новини Світу • 4 лютого, 08:06 • 25766 перегляди

Білий дім призупиняє федеральне фінансування та позики: наслідки для ключових програм

Адміністрація Трампа тимчасово зупинила виділення федеральних грантів і позик до 10 лютого. Рішення не торкнеться соціальних виплат, але викликало критику демократів та неурядових організацій.

Новини Світу • 28 січня, 15:27 • 24120 перегляди

Байден не вводитиме заборону на TikTok, залишаючи долю додатку Трампу - AP

Байден не запроваджуватиме заборону TikTok перед передачею влади Трампу. Новообраний президент пообіцяв зберегти додаток, а CEO TikTok отримає VIP-місце на інавгурації разом з іншими tech-лідерами.

Новини Світу • 17 січня, 10:21 • 27024 перегляди

Сенат США відхилив резолюції щодо обмеження військової допомоги Ізраїлю

Американський Сенат проголосував проти двох резолюцій, які мали на меті обмежити постачання танкових та мінометних снарядів Ізраїлю. Ініціативи сенатора Берні Сандерса не отримали підтримки більшості через стурбованість безпекою Ізраїлю.

Новини Світу • 21 листопада, 04:21 • 18515 перегляди

У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.

Війна • 27 вересня, 09:21 • 17294 перегляди

У Сенаті та Палаті представників США анонсували на сьогодні двопартійні зустрічі з Зеленським

Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами обох партій у Сенаті та Палаті представників США 26 вересня. Обговорюватимуться питання підтримки України та її потреби у протистоянні з росією.

Політика • 26 вересня, 08:50 • 72833 перегляди

ЗМІ: Зеленський у четвер відвідає Капітолій для зустрічі з конгресменами

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідає Капітолій США для зустрічі з депутатами обох партій. Візит пов'язаний з планом передачі "плану перемоги" України президенту США, кандидатам та Конгресу.

Політика • 24 вересня, 16:43 • 13774 перегляди

Сенатор США Менендес подав у відставку після вироку за корупцію

Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.

Новини Світу • 24 липня, 07:15 • 17671 перегляди

Після виходу Байдена з передвиборчих перегонів, Гарріс випереджає Трампа - Reuters

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Дональда Трампа на 2% в загальнонаціональному опитуванні після виходу Байдена з гонки. 56% виборців вважають, що Гарріс здатна впоратися з викликами.

Новини Світу • 23 липня, 19:23 • 22277 перегляди

Лідери демократів у Конгресі підтримали кандидатуру Гарріс для участі в президентських перегонах

Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.

Новини Світу • 23 липня, 18:41 • 21446 перегляди

Донори-демократи починають мобілізовуватися для збору грошей для Гарріс на випадок виходу Байдена з перегонів - Politico

Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.

Новини Світу • 20 липня, 12:27 • 25048 перегляди

Лідер демократів у Сенаті США закликав Байдена відмовитися від виборів-2024

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер попросив Джо Байдена не балотуватися на президентських виборах 2024 року.

Політика • 18 липня, 02:49 • 113266 перегляди

Нетаньягу виступить у Конгресі США 24 липня: розповість "правду" про війну в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня, щоб "розповісти правду" про війну Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Гази на тлі напружених відносин з президентом Джо Байденом.

Новини Світу • 7 червня, 05:50 • 21247 перегляди

Республіканці заблокували в Сенаті законопроект, який визнав право та захистив доступ до контрацепції в США

Республіканці заблокували в Сенаті законопроект, який визнавав би законне право на доступ до засобів контрацепції по всій країні.

Новини Світу • 6 червня, 11:29 • 17148 перегляди

Чергові оборонні пакети важливо направити в Україну якомога швидше: Зеленський поговорив зі спікером Палати представників і лідерами Сенату США

Президент Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США, подякувавши їм за військову допомогу Україні та обговоривши необхідність подальшого розвитку систем протиповітряної оборони та дальнього радіолокаційного контролю.

Війна • 25 квітня, 17:03 • 22635 перегляди

"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі" - Шмигаль

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на ухвалення Сенатом законопроекту про допомогу Україні.

Війна • 24 квітня, 02:57 • 119616 перегляди

Зеленський висловив подяку: Сенат США схвалив життєво важливу допомогу Україні

Президент Зеленський висловив глибоку вдячність Сенату США за схвалення життєво важливої допомоги Україні, подякувавши лідерам обох партій за сильну двопартійну підтримку.

Війна • 24 квітня, 02:40 • 25701 перегляди

Байден обіцяє негайно підписати законопроект, ухвалений Сенатом, щоб якнайшвидше відновити військову допомогу Україні

Сенат США ухвалив законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд, який президент Байден обіцяє негайно підписати, щоб розпочати відправку зброї та обладнання в Україну вже цього тижня.

Війна • 24 квітня, 02:19 • 114100 перегляди

Сенат підтримав: законопроєкт про допомогу Україні розглянуть за скороченою процедурою

Сенат США провів процедурне голосування щодо надання Україні допомоги у розмірі 61 мільярд доларів. 80 сенаторів підтримали пропозицію ухвалити пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою.

Війна • 23 квітня, 19:04 • 56763 перегляди

Сенат США планує розглянути законопроєкт про допомогу Україні: Маркарова пояснила, як відбуватиметься голосування

Сенат США планує розглянути законопроєкти про допомогу, який включає пакет військової підтримки України. Проте перед остаточним голосуванням сенатори матимуть 30 годин для обговорення документа.

Війна • 23 квітня, 16:56 • 23688 перегляди

Сенат США сьогодні планує голосування щодо допомоги Україні після багатомісячної затримки у Палаті представників

Очікується, що Сенат США проголосує і затвердить великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам США на суму 95 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд призначено для України, після того, як Палата представників ухвалила його за двопартійної підтримки.

Війна • 23 квітня, 08:51 • 25261 перегляди

Сенат голосуватиме за пакет допомоги Україні у вівторок – Чак Шумер

У вівторок Сенат проголосує за ухвалення законопроекту про пакет допомоги Україні, попередньо схвалений Палатою представників, що вимагає спочатку 60+ голосів, а потім остаточної більшості у 50+ голосів.

Війна • 20 квітня, 20:26 • 33956 перегляди

Посолка України в США відреагувала на схвалення Палатою представників допомоги Україні

Посол України в США Оксана Маркарова подякувала Палаті представників за ухвалення законопроекту про допомогу Україні, пообіцявши продовжувати докладати зусиль для перемоги України, яка необхідна для того, щоб світ жив за принципом верховенства права.

Війна • 20 квітня, 18:24 • 99394 перегляди