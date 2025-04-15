Сенат США сьогодні планує голосування щодо допомоги Україні після багатомісячної затримки у Палаті представників

Очікується, що Сенат США проголосує і затвердить великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам США на суму 95 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд призначено для України, після того, як Палата представників ухвалила його за двопартійної підтримки.