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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Україна не програє цю війну, це російська пропаганда - Грем

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що закликатиме європейських партнерів знизити цінову стелю на нафту. За його словами, Україна не програє цю війну.

Україна не програє цю війну, це російська пропаганда - Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що закликатиме європейських партнерів знизити цінову стелю на нафту, та наголосив, що Україна не програє цю війну, це російська пропаганда. Про це Грем сказав журналістам перебуваючи в Києві, передає УНН.

70% російської нафти купують Індія та Китай. Далі я їду до Парижа, а потім до Німеччини. Закликатиму європейських партнерів знизити цінову стелю, ускладнити економіку путіна збільшити видобуток ОПЕК. Якщо Європа зробить це, це матиме значення. Це зашкодить російській військовій машині, якщо Європа піде цим шляхом. Крім того, вирівняйте санкції проти Китаю. Сенат буде діяти. Ми повертаємося, щоб проінформувати наших колег. Я говоритиму з лідером більшості, а він - з лідером меншості, сенатором Шумером. Наступного тижня ми проведемо брифінг українців у Сенаті, і ми збираємося обговорити цю ідею. Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда. Якщо ви подивитеся на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася 

- заявив Грем.

Нагадаємо

Під час зустрічі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикриваючись перемовинами, та наголосив на необхідності тиску на рф, зокрема санкціями.

Сенатор Річард Блюменталь заявив, що США можуть запровадити мита у 500% для країн, які купують російську нафту, бензин чи нафтохімію. Зокрема, це стосується Індії та Китаю.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт про санкції проти росії.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
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Сенат Сполучених Штатів Америки
Ліндсі Грем
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