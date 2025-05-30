Україна не програє цю війну, це російська пропаганда - Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що закликатиме європейських партнерів знизити цінову стелю на нафту, та наголосив, що Україна не програє цю війну, це російська пропаганда. Про це Грем сказав журналістам перебуваючи в Києві, передає УНН.

70% російської нафти купують Індія та Китай. Далі я їду до Парижа, а потім до Німеччини. Закликатиму європейських партнерів знизити цінову стелю, ускладнити економіку путіна збільшити видобуток ОПЕК. Якщо Європа зробить це, це матиме значення. Це зашкодить російській військовій машині, якщо Європа піде цим шляхом. Крім того, вирівняйте санкції проти Китаю. Сенат буде діяти. Ми повертаємося, щоб проінформувати наших колег. Я говоритиму з лідером більшості, а він - з лідером меншості, сенатором Шумером. Наступного тижня ми проведемо брифінг українців у Сенаті, і ми збираємося обговорити цю ідею. Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда. Якщо ви подивитеся на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася