Ліндсі Грем очікує, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції щодо рф

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт про санкції проти росії.

Про це він сказав журналістам перебуваючи в Києві, передає УНН з посиланням на телеканал "Ми Україна".

Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени палати, що готові діяти й ви побачите кроки Конгресу. Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що б дало надію на мирні наміри росії. Коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для росії - заявив Грем.

Він наголосив, що гра в яку грає путін, скоро зміниться.

"США вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра в яку ви граєте з росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", - сказав Грем.

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Доповнення

На початку травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить нові "нищівні" санкції проти росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо російський диктатор володимир путін не почне серйозних переговорів про припинення війни в Україні.