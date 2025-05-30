Трамп може завдати удару по путіну через зрив переговорів щодо України - NBC News

Президент США Дональд Трамп має нагоду завдати шкоди російському диктатору володимиру путіну в разі відсутності прогресу у мирних переговорах з боку рф. Про це йдеться у матеріалі NBC News, повідомляє УНН.

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Зазначається, що останніми тижнями у відносинах між Трампом і путіним зросла напруга - глава Білого дому дедалі більше розчаровується діями кремля.

Зараз високопосадовці у США посилюють тиск на Трампа, щоб той розглянув можливість посилення санкцій проти росії - йдеться у статті.

Видання нагадує, що президент США заявив, що не схвалить запровадження нових обмежень проти країни-агресорки, адже не хоче зіпсувати спроби домовитися про припинення війни в Україні.

Але у Трампа може не бути вибору, якщо яструби в Сенаті досягнуть свого і зможуть ухвалити двопартійний законопроєкт, який передбачає 500% мито для покупців російського експорту, включаючи нафту - зазначає видання.

Автори додають, що Трамп має значні важелі впливу на росію. Зокрема, йдеться про запровадження санкцій проти тіньового флоту рф, накладення вторинних санкцій на покупців російської нафти і газу або навіть запровадження повного фінансового ембарго США щодо росії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що утримується від введення нових санкцій проти росії, оскільки не хоче заважати своїм спробам домовитися про припинення вторгнення в Україну.

Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Трамп може запровадити нові санкції проти рф уже цього тижня.

За словами джерел Politico, президент США дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора володимира путіна закінчується. При цьому він ще не прийняв рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти москви.

Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів