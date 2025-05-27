Трамп може запровадити нові санкції проти рф уже цього тижня - WSJ
Київ • УНН
Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти рф через атаки на Україну. Рішення може бути прийняте вже цього тижня.
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення нових санкцій проти росії вже цього тижня. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
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Видання вказує, що глава Білого дому розчарований новими атаками рф на Україну та повільним просуванням "мирних" переговорів.
Обмеження, швидше за все, не включатимуть нові банківські санкції, але обговорюються інші варіанти, щоб змусити російського лідера піти на поступки за столом переговорів, включаючи 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна, а росія давно відкидає
Водночас, за інформацією джерел ЗМІ, Трамп також може вирішити не вводити нові санкції проти рф.
"Президент США втомився від мирних переговорів і подумує над тим, щоб відмовитися від них, якщо останній ривок не спрацює", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що робить путін в Україні. Він наголосив, що російський диктатор "вбиває людей".
Після тривалої масованої атаки росії на українські міста впродовж кількох останніх днів президент США назвав путіна божевільним, а його дії в Україні - безумством.
Трамп також заявив, що розглядає можливість введення нових санкцій проти рф.
Трамп після розмови з путіним демонструє небажання тиснути на рф і запроваджувати жорсткі санкції - New York Times26.05.25, 22:37 • 2890 переглядiв