Трамп может ввести новые санкции против рф уже на этой неделе - WSJ

Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против рф из-за атак на Украину. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против россии уже на этой неделе. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает УНН. Детали Издание указывает, что глава Белого дома разочарован новыми атаками рф на Украину и медленным продвижением "мирных" переговоров. Ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты, чтобы заставить российского лидера пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня, которое поддерживает Украина, а россия давно отвергает - пишет издание. В то же время, по информации источников СМИ, Трамп также может решить не вводить новые санкции против рф. "Президент США устал от мирных переговоров и подумывает над тем, чтобы отказаться от них, если последний рывок не сработает", - говорится в статье. Напомним Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что делает путин в Украине. Он подчеркнул, что российский диктатор "убивает людей". После длительной массированной атаки россии на украинские города в течение нескольких последних дней президент США назвал путина сумасшедшим, а его действия в Украине - безумием. Трамп также заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против рф. Трамп после разговора с путиным демонстрирует нежелание давить на рф и вводить жесткие санкции - New York Times