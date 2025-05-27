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Трамп может ввести новые санкции против рф уже на этой неделе - WSJ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против рф из-за атак на Украину. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Трамп может ввести новые санкции против рф уже на этой неделе - WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против россии уже на этой неделе. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

Издание указывает, что глава Белого дома разочарован новыми атаками рф на Украину и медленным продвижением "мирных" переговоров.

Ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты, чтобы заставить российского лидера пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня, которое поддерживает Украина, а россия давно отвергает

- пишет издание.

В то же время, по информации источников СМИ, Трамп также может решить не вводить новые санкции против рф.

"Президент США устал от мирных переговоров и подумывает над тем, чтобы отказаться от них, если последний рывок не сработает", - говорится в статье.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что делает путин в Украине. Он подчеркнул, что российский диктатор "убивает людей".

После длительной массированной атаки россии на украинские города в течение нескольких последних дней президент США назвал путина сумасшедшим, а его действия в Украине - безумием.

Трамп также заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против рф.

Трамп после разговора с путиным демонстрирует нежелание давить на рф и вводить жесткие санкции - New York Times26.05.25, 22:37 • 2778 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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