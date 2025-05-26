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Трамп после разговора с путиным демонстрирует нежелание давить на рф и вводить жесткие санкции - New York Times

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

Трамп выразил недовольство действиями путина после атак рф по Украине, но не поддержал жесткие санкции. Он отказывается присоединиться к европейским санкциям и предоставить оружие Украине.

Трамп после разговора с путиным демонстрирует нежелание давить на рф и вводить жесткие санкции - New York Times

После самых масштабных атак рф по Украине президент США Дональд Трамп выразил возмущение, но продемонстрировал нежелание давить на россию и вводить против нее жесткие санкции. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, редкая критика Трампа в адрес российского диктатора владимира путина прозвучала после крупнейших за последние три года бомбардировок украинских городов на выходных, преимущественно направленных на гражданские объекты - от жилых кварталов Киева до университетских общежитий.

Российские атаки также произошли всего через несколько дней после того, как Трамп публично назвал "прекрасным" двухчасовой телефонный разговор с путиным, который, как он пообещал, немедленно приведет к прямым мирным переговорам. Трамп давно заявлял, что у него "хорошие отношения" с путиным, и уже не в первый раз выражал шок от того, что российский президент развязывает атаки на мирное население Украины 

- добавляет издание.

Отмечается, что Трамп никогда не связывал атаки рф со своим собственным решением, подтвержденным на прошлой неделе, отказаться присоединиться к европейцам в новых финансовых санкциях против россии или предложить украинцам новое оружие и помощь.

В результате образовалась стратегическая пустота, в которой Трамп жалуется на то, что россияне продолжают убивать, но пока что не желает заставить путина заплатить даже скромную цену 

- отмечает издание.

По словам нескольких внешних экспертов и бывших чиновников, эта схема хорошо знакома. Трамп сигнализирует, что отходит от конфликта, который он часто называет войной в Европе, а затем выражает шок от того, что господин путин отвечает знакомым перечнем требований, которые равнозначны капитуляции Украины, после чего усиливает атаки.

Трамп эпизодически настаивает на том, что он абсолютно рассматривает вопрос санкций. Однако каждый раз, когда он вынужден принимать решение о присоединении Европы к новым экономическим санкциям, он отступает 

- отмечает издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп говорит, что "недоволен" последними действиями российского диктатора владимира путина.

Трамп заявил, что он "безусловно" рассматривает новые санкции против рф после того, как москва две ночи подряд обстреляла ракетами и беспилотниками большую часть Украины, в результате чего погибли и пострадали много людей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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