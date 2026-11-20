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В Вооружённых силах Украины началась ежегодная вакцинация против гриппа. В первую очередь прививки будут проводить среди личного состава учебных центров и медицинского персонала. Как сообщили в Минобороны, в дальнейшем иммунизация охватит и другие категории военнослужащих, передаёт УНН.

Призываю военнослужащих учебных центров — постоянный и переменный личный состав — вакцинируйтесь! Если у вас есть вопросы или опасения, обратитесь к медику: он объяснит, как проходит вакцинация, и предоставит необходимую информацию. Также прошу семьи военнослужащих: поговорите со своими близкими о вакцинации, объясните, почему она важна, и поддержите их в этом решении — подчеркнула заместитель министра обороны Украины Любовь Галан.

Мобильные бригады вакцинации Медицинских сил будут выезжать в учебные центры по согласованным графикам. На них влияют расписание обучения, готовность военнослужащих вакцинироваться, ситуация с безопасностью и наличие вакцин на складах в конкретных регионах.

Мы понимаем, что военнослужащие не всегда имеют возможность самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы сделать прививку. Поэтому Медицинскими силами сформированы мобильные бригады для проведения профилактических прививок. Они готовы выезжать в учебные центры, на полигоны и в другие места, где находятся наши военнослужащие. Таким образом, мы приближаем медицинскую услугу непосредственно к военнослужащим. Те, кто желает вакцинироваться, смогут сделать это на месте, без дополнительных поездок и отрыва от службы. Прежде всего это возможность своевременно позаботиться о своём здоровье, снизить риск заболеть гриппом и его осложнениями — сообщил командующий Медицинскими силами Вооружённых сил Украины, полковник медицинской службы Константин Гуменюк.

В Минобороны добавили, что вакцинироваться против гриппа можно в течение всего эпидемического сезона, который обычно длится с октября по май. Иммунитет формируется в течение 10–14 дней после прививки. Одна прививка от гриппа надёжно защитит вас на весь период опасности.

Прививка формирует надёжный иммунитет против гриппа

Подготовка к эпидемическому сезону

Помимо вакцинации против гриппа в учебных центрах, Министерство обороны совместно с Командованием Медицинских сил и Генеральным штабом работает над улучшением условий в изоляторах для инфекционных больных, отметили в ведомстве.

В частности, прорабатывается возможность обустройства защищённых помещений или перемещения изоляторов в более безопасные места. Это необходимо для того, чтобы во время воздушной тревоги больным не приходилось находиться в одном укрытии со здоровыми военнослужащими.

Также команда работает над развёртыванием телемедицинских комплексов в медицинских подразделениях учебных центров и подготовкой медиков к работе с ними. Комплексы помогут оперативнее оценивать состояние военнослужащих с симптомами острых респираторных инфекций и выявлять возможные осложнения, в частности пневмонию.

Можно ли вакцинироваться за пределами учебного центра?

В Минобороны отвечают утвердительно — военнослужащий может вакцинироваться и за пределами учебного центра. Для этого необходимо обратиться к медику своего подразделения.

Военнослужащий может вакцинироваться против гриппа, обратившись к медику своего подразделения

Далее процесс организует воинская часть:

Определяет потребность в вакцине и передаёт заявку в военно-медицинский клинический центр (ВМКЦ) своего региона. ВМКЦ собирает заявки от воинских частей, планирует закупку в пределах имеющихся средств и закупает вакцину. Когда вакцина поступает, ВМКЦ сообщает об этом воинской части и согласовывает проведение прививок. Прививки проводят медики ВМКЦ: вакцину доставляют в воинскую часть или туда выезжает мобильная бригада.

Итак, первый шаг для военнослужащего — обратиться к медику своего подразделения. Он поможет организовать вакцинацию совместно с медицинской службой и командованием воинской части — резюмировали в ведомстве.

В Украине началось поступление первых вакцин против гриппа