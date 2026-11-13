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В Украине началось поступление первых вакцин против гриппа

Киев • УНН

 • 1854 просмотра

Первые 266 тысяч доз французской вакцины прошли контроль качества и поступают в медицинские учреждения и аптеки. Еще 140 тысяч доз проходят проверку.

В Украине началось поступление первых вакцин против гриппа

В Украине поступают в медицинские учреждения и аптечную сеть первые дозы вакцины против гриппа. Об этом 13 ноября сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.

Первые 266 тысяч доз вакцины против гриппа прошли государственный контроль качества и поступают в медучреждения и аптечную сеть

- сообщили в Минздраве.

Как отмечается, речь идет о вакцине французского производства.

Она, по данным Минздрава, получила положительное заключение Укрфармагентства о соответствии требованиям государственных и международных стандартов и уже поступает в медицинские учреждения и аптечную сеть.

"Еще 140 тысяч доз вакцины против гриппа производства Республики Корея находятся на лабораторном контроле", - говорится в сообщении.

Разница между гриппом и простудой

Грипп, отметили в Минздраве, часто путают с простудой, однако это разные заболевания. В отличие от большинства других острых респираторных вирусных инфекций, грипп обычно начинается внезапно — с резкого повышения температуры. Впоследствии могут появиться кашель, затрудненное дыхание, насморк и боль в горле.

Грипп может протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения со стороны сердца, легких, почек и других органов.

Самый эффективный способ профилактики гриппа — ежегодная вакцинация. Она рекомендована, но не входит в перечень бесплатных прививок согласно Календарю профилактических прививок. Вакцинироваться можно в течение всего эпидемического сезона.

Почему произошла задержка с вакцинами

"В этом году производители сообщали о глобальной задержке производства вакцин против гриппа. Это связано с переходом от четырехвалентных к трехвалентным вакцинам в соответствии с обновленными рекомендациями ВОЗ относительно состава препаратов на сезон 2026–2027 годов", - указали в Минздраве.

Состав вакцин пересматривают ежегодно, чтобы обеспечить защиту от актуальных штаммов вирусов гриппа.

Ситуация с заболеваемостью гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ

В течение недели со 2 по 8 ноября 2026 года, по данным ЦОЗ, было зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости за первую неделю ноября этого года на 5,7% ниже, чем в течение аналогичного периода прошлого года. Никаких признаков интенсивного распространения респираторных инфекций в Украине не наблюдается. 

По результатам лабораторных исследований на прошлой неделе подтвержден один случай гриппа в Ровненской области. С начала эпидсезона это четвертый лабораторно выявленный вирус гриппа — три предыдущих были обнаружены в Харьковской, Львовской и Ровненской областях. Во всех случаях идентифицирован вирус гриппа типа A. В других образцах в течение прошлой недели были идентифицированы вирусы, которые традиционно циркулируют в течение каждого эпидсезона (SARS-CoV-2 и другие коронавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы). 

Статистика заболеваемости за неделю 02–08.11.2026: 

  • всего ОРВИ заболели 97 520 человек (40 103 взрослых и 56 169 детей). Это на 1,6% меньше, чем на предыдущей неделе. 
    • подтверждено 110 случаев COVID-19 — на 18 больше, чем неделей ранее. 
      • госпитализировано 2054 пациента с ОРВИ (2,1% от общего количества зарегистрированных случаев), среди них 1256 детей;
        • летальных случаев вследствие ОРВИ в течение отчетной недели не зарегистрировано.

          Показатели заболеваемости во всех регионах Украины соответствуют фоновому уровню интенсивности. 

          Всего в течение эпидемического сезона с 28 сентября по 8 ноября 2026 года ОРВИ переболели 613 335 человек (на 12,8% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период), среди которых было подтверждено 519 случаев COVID-19. С начала эпидсезона, по данным ЦОЗ, зарегистрирован один летальный случай — среди лиц с положительным результатом на COVID-19 в течение недели с 12 по 18 октября.

          Вакцинация против гриппа в Украине задерживается — в Минздраве назвали причины 30.10.26, 21:07 • 17741 просмотр

          Юлия Шрамко

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