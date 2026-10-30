Вакцинация против гриппа в Украине задерживается — в Минздраве назвали причины

По состоянию на конец октября поставки вакцин против гриппа в украинские аптеки задерживаются из-за мирового перехода на трехвалентные препараты по рекомендациям ВОЗ. В то же время в Министерстве здравоохранения заверили, что по состоянию на 30 октября дефицита других вакцин нет. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос УНН.

Детали

Как сообщили в Минздраве, по состоянию на 30 октября вакцинация против гриппа в эпидемическом сезоне 2026–2027 годов еще не началась.

По информации представителей производителей, начало поставок вакцин в розничную сеть Украины ожидается в ноябре 2026 года. На сроки поставок повлияли переход с четырехвалентных на трехвалентные вакцины в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, более поздняя доступность материалов и реагентов для контроля качества, а также производственные трудности в отношении отдельных препаратов - сообщили в Минздраве.

В то же время в министерстве отметили, что подобные изменения графиков поставок наблюдаются и в ряде других европейских стран. В настоящее время принимаются меры для содействия скорейшему поступлению вакцин в Украину.

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В ведомстве также заверили, что по состоянию на 30 октября запасов других вакцин, входящих в обязательный календарь прививок, достаточно. вакцинацию проводят в соответствии с возрастом.

В министерстве рассказали, что за аналогичный период прошлого года — до 43-й недели 2025 года — против гриппа были вакцинированы 6 123 человека. В течение 2025 года по программам гуманитарной помощи было поставлено 20 тыс. доз вакцины против гриппа. Указанное количество охватывает весь 2025 год и не отражает общий объем поставок по всем каналам за запрошенный аналогичный период.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что поставки медицинских иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок, включенных в Календарь, осуществляются за счет средств Государственного бюджета Украины, а для проведения прививок по эпидемическим показаниям — за счет средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

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Прививки против гриппа являются рекомендованными. В то же время Календарь предусматривает их проведение по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям. Прививки по состоянию здоровья являются обязательными в рамках медицинского сопровождения пациентов с определенными Календарем заболеваниями и состояниями. В настоящее время централизованная закупка вакцин против сезонного гриппа за счет средств Государственного бюджета Украины не осуществляется. Вакцины поставляются на украинский рынок на коммерческой основе и могут быть приобретены гражданами самостоятельно, за счет средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в пределах полномочий могут предусматривать закупку вакцин против гриппа и проведение прививок для определенных целевых групп в рамках соответствующих местных программ. Объемы и сроки коммерческих поставок вакцин в Украину, в частности дополнительных партий, определяются импортерами в соответствии с рыночным спросом, заказами аптечных сетей и учреждений здравоохранения, а также возможностями производителей. Распределение вакцин между регионами осуществляется поставщиками в соответствии с полученными заказами - добавили в Минздраве.

Также в министерстве рассказали, что прежде всего вакцинация против гриппа рекомендована лицам с повышенным риском тяжелого течения заболевания и развития осложнений: детям раннего возраста, начиная с шести месяцев, лицам старшего возраста, беременным, женщинам, планирующим беременность во время эпидемического сезона, пациентам с хроническими заболеваниями, а также медицинским работникам и другим лицам с повышенным профессиональным риском инфицирования.

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