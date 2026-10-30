Вакцинація проти грипу в Україні затримується - у МОЗ назвали причини

Станом на кінець жовтня постачання вакцин проти грипу в українські аптеки затримується через світовий перехід на тривалентні препарати за рекомендаціями ВООЗ. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що станом на 30 жовтня дефіциту інших вакцин немає. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит УНН.

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Як повідомили у МОЗ, станом на 30 жовтня вакцинація проти грипу в епідемічному сезоні 2026–2027 років ще не розпочалася.

За інформацією представників виробників, початок постачання вакцин у роздрібну мережу України очікується в листопаді 2026 року. На строки постачання вплинули перехід із чотиривалентних на тривалентні вакцини відповідно до оновлених рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, пізніша доступність матеріалів і реагентів для контролю якості, а також виробничі труднощі щодо окремих препаратів - повідомили в МОЗ.

Водночас у міністерстві зазначили, що подібні зміни графіків постачання спостерігаються і в низці інших європейських країн. Наразі вживаються заходи для сприяння якнайшвидшому надходженню вакцин в Україну.

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У відомстві також запевнили, що станом на 30 жовтня запаси інших вакцин, які входять до обов'язкового календаря щеплень, достатні. вакцинацію проводять згідно з віком.

У міністерстві розповіли, що за аналогічний період минулого року – до 43-го тижня 2025 року – проти грипу було вакциновано 6 123 особи. Упродовж 2025 року за програмами гуманітарної допомоги було поставлено 20 тис. доз вакцини проти грипу. Зазначена кількість охоплює весь 2025 рік і не відображає загального обсягу поставок усіма каналами за запитуваний аналогічний період.

Окрім того, у МОЗ розповіли, поставки медичних імунобіологічних препаратів для проведення профілактичних щеплень, включених до Календаря, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

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Щеплення проти грипу є рекомендованими. Водночас Календар передбачає їх проведення за станом здоров’я та за епідемічними показаннями. Щеплення за станом здоров’я є обов’язковими в медичному супроводі пацієнтів із визначеними Календарем захворюваннями та станами. Наразі централізована закупівля вакцин проти сезонного грипу за рахунок коштів Державного бюджету України не здійснюється. Вакцини постачаються на український ринок на комерційних засадах і можуть бути придбані громадянами самостійно, за кошти місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень можуть передбачати закупівлю вакцин проти грипу та проведення щеплень для визначених цільових груп у межах відповідних місцевих програм. Обсяги та строки комерційного постачання вакцин в Україну, зокрема додаткових партій, визначаються імпортерами відповідно до ринкового попиту, замовлень аптечних мереж і закладів охорони здоров’я та можливостей виробників. Розподіл вакцин між регіонами здійснюється постачальниками відповідно до отриманих замовлень - додали в МОЗ.

Також у міністерстві розповіли, що насамперед вакцинація проти грипу рекомендована особам із підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання та розвитку ускладнень: дітям раннього віку, починаючи із шести місяців, особам старшого віку, вагітним, жінкам, які планують вагітність під час епідемічного сезону, пацієнтам із хронічними захворюваннями, а також медичним працівникам та іншим особам із підвищеним професійним ризиком інфікування.

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