Ексклюзив
08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08
Астролог заявляє про резонанс між гороскопом Юлії Тимошенко та подіями в країні під час параду планет
Ексклюзив
07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19
Астролог заявляє про резонанс між гороскопом Юлії Тимошенко та подіями в країні під час параду планет08:08 • 4128 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 48037 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 54494 перегляди
Новий календар щеплень проти поліомієліту: у МОЗ розповіли, що змінилось з початку 2026 року

Київ • УНН

 • 66 перегляди

З 1 січня 2026 року в Україні вакцинація проти поліомієліту буде проводитися лише інактивованою вакциною. Змінюється схема вакцинації, яка складатиметься з 5 щеплень, а ревакцинація у 14 років скасовується.

Новий календар щеплень проти поліомієліту: у МОЗ розповіли, що змінилось з початку 2026 року

В Україні з 1 січня 2026 року відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень вакцинація проти поліомієліту проводиться лише інактивованою поліомієлітною вакциною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Деталі

Лікар-дитячий інфекціоніст, кандидат медичних наук, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що саме змінюється.

За його словами, відбувся перехід на використання інактивованої ("неживої") поліомієлітної вакцини, оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) більше не застосовуватиметься. Крім того, змінюється схема вакцинації. Тепер вона складається з 5 щеплень, які проводяться у віці 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років. Ревакцинація у віці 14 років скасовується.

Якщо дитина з певних причин пропустила одне зі щеплень проти поліомієліту або ж взагалі не отримала жодного, то необхідно звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра.

Якщо Календар щеплень проти поліомієліту було порушено, в такому випадку - незалежно від віку пацієнта - щеплення проводяться за 4-дозовою схемою. Коштом держави це можна зробити до 18 років

- заявив Лапій.

"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення26.12.25, 07:31 • 17968 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Україна