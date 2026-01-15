Новий календар щеплень проти поліомієліту: у МОЗ розповіли, що змінилось з початку 2026 року

В Україні з 1 січня 2026 року відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень вакцинація проти поліомієліту проводиться лише інактивованою поліомієлітною вакциною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Деталі

Лікар-дитячий інфекціоніст, кандидат медичних наук, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що саме змінюється.

За його словами, відбувся перехід на використання інактивованої ("неживої") поліомієлітної вакцини, оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) більше не застосовуватиметься. Крім того, змінюється схема вакцинації. Тепер вона складається з 5 щеплень, які проводяться у віці 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років. Ревакцинація у віці 14 років скасовується.

Якщо дитина з певних причин пропустила одне зі щеплень проти поліомієліту або ж взагалі не отримала жодного, то необхідно звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра.

Якщо Календар щеплень проти поліомієліту було порушено, в такому випадку - незалежно від віку пацієнта - щеплення проводяться за 4-дозовою схемою. Коштом держави це можна зробити до 18 років - заявив Лапій.

