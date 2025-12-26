"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення

З 1 січня 2026 року стартує оновлений Національний календар профілактичних щеплень, до якого включені нові вакцини та у якому передбачена зміна графіка щеплень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вакцинація є одним із найбезпечніших медичних втручань, однак чітке розуміння того, чого очікувати після процедури, допоможе почуватися спокійно і впевнено.

Існує медичний термін "несприятлива подія після імунізації (НППІ)". Йдеться про несприятливу з медичної точки зору подію, що спостерігається після імунізації, яка виникла у 30-денний термін спостереження та необов’язково має причинно-наслідковий зв’язок з використаною вакциною - пояснили у МОЗ.

Там порадили пам'ятати: те, що подія сталася після щеплення, не завжди означає, що вона сталася через або внаслідок нього. Це може бути просто збіг обставин (наприклад, дитина вже підхопила вірус у садочку до візиту до лікаря), окремі події, які сталися одна після іншої тощо.

Очікувана реакція організму на щеплення - це ознака того, що імунітет "тренується" і формує імунну відповідь (разом з тим, відсутність реакції на щеплення також є варіантом норми). Такі реакції зазвичай минають самостійно протягом кількох діб, бити на сполох при відсутності суттєвого порушення в поведінці дитини не потрібно - радять медики.

Вказується, що невелике почервоніння, набряк або легкий біль у місці уколу, помірне підвищення температури, легка млявість або головний біль - це нормальна тимчасова реакція організму на введену вакцину. Реальні тяжкі реакції на щеплення виникають вкрай рідко. Наприклад, тяжка алергічна реакція (анафілаксія) - це 1 випадок на мільйон введених доз. Тобто зіткнутися з такою реакцією менш вірогідно, ніж отримати удар блискавкою.

Також існує реакція, пов’язана зі страхом при імунізації. Йдеться про нудоту, запаморочення, зомління та інші стани, які можуть траплятися у людини, яка щепиться, через стрес. Це не пов’язано безпосередньо із вакциною, що вводиться, і може також проявлятися після будь-якої іншої ін’єкції - уточнили в МОЗ.

Водночас там радять незалежно від того, чи пов'язаний стан дитини з проведеною вакцинацією, у випадку наявності так званих "червоних прапорців" звернутися за медичною допомогою негайно, аби не "списувати" загрозливі симптоми на проведену вакцинацію, а виключити потенційно небезпечні захворювання та стани.

"Червоними прапорцями" є виражені зміни в поведінці дитини. Наприклад, відмова від пиття, лихоманка з судомами, затьмарення свідомості, поява висипки, неможливість зігнути шию, симптоми інших серйозних захворювань тощо - розповіли лікарі.

За даними ВООЗ, у світі вакцинація рятує до 5 мільйонів життів щороку, запобігаючи смертельним інфекційним хворобам, і це є найкращий доказ того, що ризики від небезпечних інфекцій незрівнянно вищі за ризики від щеплення.

З 1 січня 2026 року в Україні оновиться Календар профілактичних щеплень, охопивши 11 інфекційних захворювань, включаючи ВПЛ для дівчат 12-13 років. Зміни торкнуться схем вакцинації проти гепатиту В, кору, паротиту, краснухи, БЦЖ та повного переходу на інактивовану поліомієлітну вакцину.

