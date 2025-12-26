$42.150.05
49.680.05
ukenru
06:47 • 292 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 1612 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 16512 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 60599 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 62387 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 77168 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 38556 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 27989 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21087 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 68239 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей25 грудня, 21:22 • 5398 перегляди
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59 • 6948 перегляди
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00 • 7122 перегляди
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 7572 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД01:27 • 4226 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 60604 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 68241 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 49938 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 84356 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 68384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Чернігів
Реклама
УНН Lite
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 14874 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 18642 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 19701 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 22507 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 28812 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Storm Shadow
The Times
Дипломатка

"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

З 1 січня 2026 року в Україні буде оновлено Національний календар профілактичних щеплень, який включатиме нові вакцини та змінений графік. МОЗ пояснює, що несприятливі події після імунізації не завжди пов'язані з вакциною, а серйозні реакції виникають вкрай рідко.

"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення

З 1 січня 2026 року стартує оновлений Національний календар профілактичних щеплень, до якого включені нові вакцини та у якому передбачена зміна графіка щеплень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вакцинація є одним із найбезпечніших медичних втручань, однак чітке розуміння того, чого очікувати після процедури, допоможе почуватися спокійно і впевнено.

Існує медичний термін "несприятлива подія після імунізації (НППІ)". Йдеться про несприятливу з медичної точки зору подію, що спостерігається після імунізації, яка виникла у 30-денний термін спостереження та необов’язково має причинно-наслідковий зв’язок з використаною вакциною

- пояснили у МОЗ.

В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу 14.12.25, 12:14 • 43089 переглядiв

Там порадили пам'ятати: те, що подія сталася після щеплення, не завжди означає, що вона сталася через або внаслідок нього. Це може бути просто збіг обставин (наприклад, дитина вже підхопила вірус у садочку до візиту до лікаря), окремі події, які сталися одна після іншої тощо.

Очікувана реакція організму на щеплення - це ознака того, що імунітет "тренується" і формує імунну відповідь (разом з тим, відсутність реакції на щеплення також є варіантом норми). Такі реакції зазвичай минають самостійно протягом кількох діб, бити на сполох при відсутності суттєвого порушення в поведінці дитини не потрібно

- радять медики.

У МОЗ пояснили причини дефіциту в Україні вакцин від грипу 03.12.25, 11:19 • 3229 переглядiв

Вказується, що невелике почервоніння, набряк або легкий біль у місці уколу, помірне підвищення температури, легка млявість або головний біль - це нормальна тимчасова реакція організму на введену вакцину. Реальні тяжкі реакції на щеплення виникають вкрай рідко. Наприклад, тяжка алергічна реакція (анафілаксія) - це 1 випадок на мільйон введених доз. Тобто зіткнутися з такою реакцією менш вірогідно, ніж отримати удар блискавкою.

Також існує реакція, пов’язана зі страхом при імунізації. Йдеться про нудоту, запаморочення, зомління та інші стани, які можуть траплятися у людини, яка щепиться, через стрес. Це не пов’язано безпосередньо із вакциною, що вводиться, і може також проявлятися після будь-якої іншої ін’єкції

- уточнили в МОЗ.

Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ24.11.25, 10:42 • 3370 переглядiв

Водночас там радять незалежно від того, чи пов'язаний стан дитини з проведеною вакцинацією, у випадку наявності так званих "червоних прапорців" звернутися за медичною допомогою негайно, аби не "списувати" загрозливі симптоми на проведену вакцинацію, а виключити потенційно небезпечні захворювання та стани.

"Червоними прапорцями" є виражені зміни в поведінці дитини. Наприклад, відмова від пиття, лихоманка з судомами, затьмарення свідомості, поява висипки, неможливість зігнути шию, симптоми інших серйозних захворювань тощо

- розповіли лікарі.

За даними ВООЗ, у світі вакцинація рятує до 5 мільйонів життів щороку, запобігаючи смертельним інфекційним хворобам, і це є найкращий доказ того, що ризики від небезпечних інфекцій незрівнянно вищі за ризики від щеплення.

Нагадаємо

З 1 січня 2026 року в Україні оновиться Календар профілактичних щеплень, охопивши 11 інфекційних захворювань, включаючи ВПЛ для дівчат 12-13 років. Зміни торкнуться схем вакцинації проти гепатиту В, кору, паротиту, краснухи, БЦЖ та повного переходу на інактивовану поліомієлітну вакцину.

Дев’ятивалентна вакцина від ВПЛ прибула в Україну для обов'язкової вакцинації з 2026 року24.12.25, 17:15 • 3190 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Всесвітня організація охорони здоров'я