Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться: ВПЛ, оновлені вікові схеми та комбіновані вакцини

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 1676 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 2324 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 11509 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 30451 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 43728 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 39150 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 40418 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 37887 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 36214 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42801 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
90%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 11209 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 14976 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo02:12 • 11227 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 18388 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times03:12 • 4770 перегляди
Публікації
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 1676 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 11510 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 60285 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 99544 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 81567 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Запорізька область
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 60285 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 49757 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 66176 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 85176 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 116431 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
FIFA (серія відеоігор)
Опалення

Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться: ВПЛ, оновлені вікові схеми та комбіновані вакцини

Київ • УНН

 • 12 перегляди

З 1 січня 2026 року в Україні оновиться Календар профілактичних щеплень, охопивши 11 інфекційних захворювань, включаючи ВПЛ для дівчат 12-13 років. Зміни торкнуться схем вакцинації проти гепатиту В, кору, паротиту, краснухи, БЦЖ та повного переходу на інактивовану поліомієлітну вакцину.

Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться: ВПЛ, оновлені вікові схеми та комбіновані вакцини

Оновлений Календар профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція та вірус папіломи людини (ВПЛ). Про це повідомляє МОЗ України, пише УНН.

Які зміни очікуються у календарі?

Головна зміна стосується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років. Для цього вже закуплена найсучасніша 9-валентна вакцина.

Також передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В: щеплення проводитимуть у 2–4–6–18 місяців. Така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ), що в результаті зменшить кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. Наразі вакцинацію проти вірусного гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців.

У схемі щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) також передбачені зміни за віком. Щеплення робитимуть в 1 та 4 роки — замість 1 та 6 років, як зараз. Це забезпечить захист дітей в більш ранньому віці, запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень.

Щодо щеплення БЦЖ — проти туберкульозу — у 2026 році проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3–5 добу життя. Також дітям до 9 місяців БЦЖ проводиться без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульозу.

Безплатна вакцинація від ВПЛ-2026: укладено договір про закупівлю вакцини08.07.25, 15:34 • 1549 переглядiв

Ще одним важливим кроком з 1 січня 2026 року стане повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ).

Зміни почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допоможуть адаптувати індивідуальні плани вакцинації з урахуванням змін. Слідкуйте за оновленням інформації на офіційних ресурсах МОЗ. Бережіть себе та своє здоров’я.

Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ24.11.25, 10:42 • 3207 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Кабінет Міністрів України
Україна