Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться: ВПЛ, оновлені вікові схеми та комбіновані вакцини
Київ • УНН
З 1 січня 2026 року в Україні оновиться Календар профілактичних щеплень, охопивши 11 інфекційних захворювань, включаючи ВПЛ для дівчат 12-13 років. Зміни торкнуться схем вакцинації проти гепатиту В, кору, паротиту, краснухи, БЦЖ та повного переходу на інактивовану поліомієлітну вакцину.
Оновлений Календар профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція та вірус папіломи людини (ВПЛ). Про це повідомляє МОЗ України, пише УНН.
Які зміни очікуються у календарі?
Головна зміна стосується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років. Для цього вже закуплена найсучасніша 9-валентна вакцина.
Також передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В: щеплення проводитимуть у 2–4–6–18 місяців. Така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ), що в результаті зменшить кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. Наразі вакцинацію проти вірусного гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців.
У схемі щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) також передбачені зміни за віком. Щеплення робитимуть в 1 та 4 роки — замість 1 та 6 років, як зараз. Це забезпечить захист дітей в більш ранньому віці, запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень.
Щодо щеплення БЦЖ — проти туберкульозу — у 2026 році проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3–5 добу життя. Також дітям до 9 місяців БЦЖ проводиться без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульозу.
Ще одним важливим кроком з 1 січня 2026 року стане повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ).
Зміни почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допоможуть адаптувати індивідуальні плани вакцинації з урахуванням змін. Слідкуйте за оновленням інформації на офіційних ресурсах МОЗ. Бережіть себе та своє здоров’я.
