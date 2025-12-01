Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться: ВПЛ, оновлені вікові схеми та комбіновані вакцини

З 1 січня 2026 року в Україні оновиться Календар профілактичних щеплень, охопивши 11 інфекційних захворювань, включаючи ВПЛ для дівчат 12-13 років. Зміни торкнуться схем вакцинації проти гепатиту В, кору, паротиту, краснухи, БЦЖ та повного переходу на інактивовану поліомієлітну вакцину.