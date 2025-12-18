У ЄС пояснили відкладення розгляду фінансування України на саміті: технічні групи шукають рішення

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 996 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 3454 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 6018 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 10156 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 11423 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 19676 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29327 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40204 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56036 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 53191 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 40969 перегляди
Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудняPhoto18 грудня, 04:04 • 14543 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 36968 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 33351 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 18017 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 3454 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 6880 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 49845 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 48019 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 44217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Крим
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 6880 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 23252 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 22826 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 29740 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 35232 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
МіГ-31

У ЄС пояснили відкладення розгляду фінансування України на саміті: технічні групи шукають рішення

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Технічні групи на саміті ЄС працюють над пошуком шляхів фінансування України, що може зайняти години. Обговорення кредиту для України рухається у правильному напрямку, оцінив німецький чиновник.

У ЄС пояснили відкладення розгляду фінансування України на саміті: технічні групи шукають рішення

Технічні групи на полях саміту ЄС намагаються знайти "шлях вперед" щодо фінансування для України, і це може зайняти "години", на тлі того, як питання посунули у порядку денному Євроради, тоді як німецький чиновник вважає, що обговорення кредиту Україні "рухається у правильному напрямку", пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта змінив порядок денний, щоб обговорити інші ключові питання, перш ніж повернутися до складного питання про те, як продовжувати фінансувати оборону України. Це тому, що технічні групи паралельно намагаються знайти шлях вперед, процес, який може тривати годинами.

"Тривають обговорення висновків щодо фінансування України, тому президент Європейської ради вирішив просунути обговорення розширення", – сказав високопосадовець ЄС.

ЄС запропонував Бельгії додаткові гарантії для згоди по активах рф: питання кредиту Україні посунули у порядку денному саміту18.12.25, 14:16 • 952 перегляди

Тим часом високопоставлений німецький чиновник заявив журналістам: "Існує загальна готовність - практично всі це говорять - що нам потрібно знайти угоду сьогодні щодо 90 мільярдів, які запропонувала Єврокомісія і які мають бути надані Україні.

"Щоб надати більше часу для обговорень, які зараз відбуваються, зокрема з бельгійцями, частину про фінансування України було перенесено далі в сьогоднішньому порядку денному, що ми розглядаємо як обнадійливу ознаку того, що справи рухаються. Отже, є рух, справи рухаються у правильному напрямку, але ми ще не там", - зазначив німецький чиновник.

Прем'єр Бельгії про активи рф перед самітом ЄС: за умови розподілу ризиків "стрибнемо з цієї скелі і сподіватимемося, що парашут втримає"18.12.25, 11:54 • 1988 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Бельгія
Німеччина
Україна