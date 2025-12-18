У ЄС пояснили відкладення розгляду фінансування України на саміті: технічні групи шукають рішення

Технічні групи на полях саміту ЄС намагаються знайти "шлях вперед" щодо фінансування для України, і це може зайняти "години", на тлі того, як питання посунули у порядку денному Євроради, тоді як німецький чиновник вважає, що обговорення кредиту Україні "рухається у правильному напрямку", пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта змінив порядок денний, щоб обговорити інші ключові питання, перш ніж повернутися до складного питання про те, як продовжувати фінансувати оборону України. Це тому, що технічні групи паралельно намагаються знайти шлях вперед, процес, який може тривати годинами.

"Тривають обговорення висновків щодо фінансування України, тому президент Європейської ради вирішив просунути обговорення розширення", – сказав високопосадовець ЄС.

Тим часом високопоставлений німецький чиновник заявив журналістам: "Існує загальна готовність - практично всі це говорять - що нам потрібно знайти угоду сьогодні щодо 90 мільярдів, які запропонувала Єврокомісія і які мають бути надані Україні.

"Щоб надати більше часу для обговорень, які зараз відбуваються, зокрема з бельгійцями, частину про фінансування України було перенесено далі в сьогоднішньому порядку денному, що ми розглядаємо як обнадійливу ознаку того, що справи рухаються. Отже, є рух, справи рухаються у правильному напрямку, але ми ще не там", - зазначив німецький чиновник.

