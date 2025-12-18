$42.340.15
Прем'єр Бельгії про активи рф перед самітом ЄС: за умови розподілу ризиків "стрибнемо з цієї скелі і сподіватимемося, що парашут втримає"

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що тексти про заморожені російські активи для саміту ЄС ще в роботі. Бельгія не підтримує ідею репараційного кредиту, але готова до неї, якщо ризики будуть розділені, а країна захищена.

Прем'єр Бельгії про активи рф перед самітом ЄС: за умови розподілу ризиків "стрибнемо з цієї скелі і сподіватимемося, що парашут втримає"

Тексти про заморожені російські активи для розгляду на саміті ЄС все ще в роботі, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, додавши, що Бельгії не подобається ідея репараційного кредиту, але якщо ризики будуть розділені, а Бельгія буде захищена, "тоді ми всі разом зі всіма європейцями стрибнемо з цієї скелі та сподіватимемося, що парашут нас втримає", пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Тексти, які лідери ЄС збираються обговорити, "все ще змінюються", заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер депутатам бельгійського парламенту напередодні європейського саміту.

На засіданні Євроради плани щодо використання сотень мільярдів євро російських активів, заморожених у бельгійській компанії Euroclear, для фінансування України будуть головним питанням порядку денного. Де Вевер тижнями рішуче відмовляється від цього.

"Чесно кажучи, я не можу з упевненістю сказати", що саме буде обговорюватися, сказав де Вевер бельгійським законодавцям.

Заперечення Барта де Вевера проти плану заморожених активів залишаються актуальними, вказує видання. Як і раніше, прем'єр-міністр Бельгії назвав непередбачувані прибутки від заморожених активів куркою, яка несе золоті яйця, щоб підтримати Україну.

"Сьогодні план полягає в тому, щоб обслужити цю курку, щоб з'їсти її", - сказав він депутатам.

Де Вевер стурбований тим, що ця ідея "сумнівна з точки зору міжнародного права" і може підірвати довіру до фінансових ринків та авторитет Euroclear.

Тим не менш, він також наголосив, що "Україна заслуговує на нашу повну підтримку проти російської агресії, і що підтримка України - це… можливо, найкраща інвестиція в нашу власну безпеку".

При цьому існує чіткий блок країн, які підтримують репараційний кредит, включаючи Німеччину, Польщу та країни Балтії та Північної Європи, заявив депутатам прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Тут є геополітичні мотиви, додав він: "Чим ближче ви живете до росії, і чим більше ви пам'ятаєте, що насправді означає комунізм, коли вам доводиться його терпіти, тим більше ви мотивовані це робити… Це також цілком зрозуміло, це не критика".

Тож, ці країни утворюють "великий і потужний блок, і Єврокомісія також схиляється до цього", сказав де Вевер.

"Тож сьогоднішнє завдання полягатиме в тому, щоб побачити: що скаже Європа?" - зазначив він.

Якщо Європа хоче продовжити план з репараціями, їй потрібно повністю розділити ризики, запровадити гарантії ліквідності, "а потім ви повинні стрибнути зі мною. Ви повинні дати мені цей парашут і стрибнути зі мною", сказав прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер депутатам бельгійського парламенту.

На сьогодні я не бачив жодного тексту, який би відповідав цим умовам

– додав він.

Прем’єр-міністр Бельгії також сказав, що він ретельно вивчить останній текст між 9:00 та 10:00 ранку за місцевим часом, безпосередньо перед зустріччю зі своїми європейськими колегами, додавши, що він не впевнений, що буде текст для читання.

Водночас де Вевер заявив, що сьогоднішнє рішення вимагає одностайної підтримки. Було б "надзвичайно креативно" з боку ЄС стверджувати, що репараційний кредит може бути узгоджений кваліфікованою більшістю голосів, оскільки вони лише виконали б попереднє зобов'язання щодо підтримки України.

"Це те, що юридично називається натяжкою", - сказав де Вевер, зазначивши, що хитка юридична основа, анульована верховним судом Європи, може призвести до "цілої низки проблем".

Він також зауважив, що репараційний кредит був би єдиним варіантом на столі, навіть якби Бельгія його не заблокувала, додавши: "Чесно кажучи, я обурююся на європейські органи за це".

Та хоч Бельгії не подобається ідея репараційного кредиту, якщо ризики будуть розділені, а Бельгія буде захищена, "тоді ми всі разом зі всіма європейцями стрибнемо з цієї скелі та сподіватимемося, що парашут нас втримає", сказав Барт Де Вевер депутатам за кілька хвилин до виїзду на європейський саміт.

Ми це зробимо, тому що альтернатива - відсутність рішення, відсутність фінансування для України, крах країни - це остаточний геополітичний провал Європи, який ми відчуватимемо ще десятиліттями. Відтоді ми більше не гратимемо жодної ролі у світі

- наголосив бельгійський прем’єр-міністр.

Інші політичні сили були б раді, якби "Європа була повністю розірвана" і залишена "в повному хаосі без рішення для України та з ножами наголо", - додав де Вевер, вказавши: "Це було б катастрофічно".

"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів17.12.25, 08:31 • 19749 переглядiв

Юлія Шрамко

