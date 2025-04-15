Україна отримає 40-річний кредит на $20 млрд за рахунок заморожених активів рф: що відомо про умови

Кабмін схвалив умови 40-річного кредиту від Federal Financing Bank на $20 млрд під 1,3% річних. Кошти надійдуть через спеціальний фонд Світового банку та будуть погашатися за рахунок заморожених активів РФ.