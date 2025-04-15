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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18248 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129319 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125009 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123856 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127145 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190219 перегляди

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163964 перегляди

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Новини по темi

Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

Велика Британія та ЄС обговорюють конфіскацію заморожених російських активів для збільшення витрат на оборону та посилення тиску на путіна. Переговори включатимуть юридичне та фінансове прикриття для конфіскації.

Війна • 18 березня, 06:52 • 21174 перегляди

Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує

Країни Балтії та Північної Європи наполягають на негайній передачі заморожених російських активів Україні. Франція, Німеччина та інші великі держави ЄС виступають проти, вважаючи їх важелем впливу на рф.

Війна • 25 лютого, 13:52 • 27539 перегляди

ЄС шукає шляхи вилучення частини заморожених 280 мільярдів доларів росії - Bloomberg

Євросоюз вивчає варіанти конфіскації заморожених російських активів для підтримки України. Розглядається використання активів як застави через Міжнародну комісію з претензій.

Війна • 22 лютого, 18:30 • 43127 перегляди

ЄС може використати закон 1944 року для збереження санкцій проти рф

Бельгійський королівський указ часів Другої світової війни може допомогти зберегти заморожені активи рф в разі вето Угорщини. Орбан погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС, очікуючи на позицію Трампа.

Економіка • 17 січня, 16:46 • 65352 перегляди

Очільник економіки ЄС відкритий щодо конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс закликав розглянути конфіскацію заморожених російських активів для України. ЄС проводить нові оцінки ризиків такого кроку на тлі можливого скорочення допомоги від США.

Економіка • 20 грудня, 08:12 • 19669 перегляди

Україна отримає 40-річний кредит на $20 млрд за рахунок заморожених активів рф: що відомо про умови

Кабмін схвалив умови 40-річного кредиту від Federal Financing Bank на $20 млрд під 1,3% річних. Кошти надійдуть через спеціальний фонд Світового банку та будуть погашатися за рахунок заморожених активів РФ.

Економіка • 9 грудня, 10:17 • 16665 перегляди

ЄС може дозволити Euroclear використати заморожені активи рф: що відомо

Єврокомісія розглядає можливість дозволити Euroclear використовувати заморожені російські активи для захисту кредиту G7 Україні. Це може компенсувати компанії можливі втрати через санкційні судові позови з боку рф.

Політика • 31 жовтня, 09:34 • 18018 перегляди

Курс валют на 24 липня: НБУ підвищив курс гривні ще на 10 копійок

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок до 41,23 грн/дол. У банках та обмінниках долар можна купити за 41,62-41,80 грн, євро - за 45,30-45,65 грн.

Економіка • 24 липня, 06:19 • 18024 перегляди

В уряді розповіли, на що підуть 1,5 млрд євро від заморожених активів рф

Euroclear обіцяє перший внесок 1,5 млрд євро з заморожених російських активів для України в липні. Кошти підуть на озброєння, ППО, снаряди та розвиток оборонно-промислового комплексу.

Війна • 23 липня, 11:09 • 111722 перегляди