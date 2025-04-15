Велика Британія та ЄС обговорюють конфіскацію заморожених російських активів для збільшення витрат на оборону та посилення тиску
на путіна. Переговори включатимуть юридичне та фінансове прикриття для конфіскації.
Країни Балтії та Північної Європи наполягають на негайній передачі заморожених російських активів Україні. Франція, Німеччина та інші великі держави ЄС виступають проти, вважаючи їх важелем впливу на рф.
Євросоюз вивчає варіанти конфіскації заморожених російських активів для підтримки України. Розглядається використання активів як
застави через Міжнародну комісію з претензій.
Бельгійський королівський указ часів Другої світової війни може допомогти зберегти заморожені активи рф в разі вето Угорщини. Орбан погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС, очікуючи на позицію Трампа.
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс закликав розглянути конфіскацію заморожених російських активів для України. ЄС проводить нові
оцінки ризиків такого кроку на тлі можливого скорочення допомоги від США.
Кабмін схвалив умови 40-річного кредиту від Federal Financing Bank на $20 млрд під 1,3% річних. Кошти надійдуть через спеціальний
фонд Світового банку та будуть погашатися за рахунок заморожених активів РФ.
Єврокомісія розглядає можливість дозволити Euroclear використовувати заморожені російські активи для захисту кредиту G7 Україні. Це може компенсувати компанії можливі втрати через санкційні судові позови з боку рф.
Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок до 41,23 грн/дол. У банках та обмінниках долар можна купити
за 41,62-41,80 грн, євро - за 45,30-45,65 грн.
Euroclear обіцяє перший внесок 1,5 млрд євро з заморожених російських активів для України в липні. Кошти підуть на озброєння, ППО,
снаряди та розвиток оборонно-промислового комплексу.