Прем'єр Бельгії впевнений, що ЄС не відновлюватиме дебати про активи рф для України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що впевнений, що Європейська комісія не відновлюватиме дебати щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в Euroclear, для допомоги у фінансуванні України. Про це УНН пише з посиланням на The Brussels Times.

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Де Вевер сказав, що переконаний, що Єврокомісія не запропонує жодної нової операції, пов'язаної з російськими активами, для покриття фінансових потреб України. "Я впевнений у цьому, бо це також було сказано", – сказав він у середу, 21 жовтня, у бельгійському парламенті під час засідання федерального консультативного комітету з європейських справ, звітуючи про минулотижневий європейський саміт.

Минулого року Де Вевер рішуче виступив проти використання приблизно 185 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються брюссельським Euroclear, для підтримки України.

Натомість лідери ЄС домовилися про пакет позик обсягом 90 мільярдів євро на цей та наступний рік. Однак, очікується, що цієї суми буде недостатньо для підтримки країни.

На саміті минулого тижня Президент України Володимир Зеленський попросив додаткових 70 мільярдів євро на підтримку наступного року.

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Де Вевер сказав, що не може виключати спроби інших держав-членів відродити дискусію щодо російських активів. Він розкритикував свого нідерландського колегу Роба Єттена за те, що той сказав в одному з ефірів, що хоче "забрати ці гроші".

Він сказав, що деякі нові європейські лідери не брали участі в минулорічних дебатах і тепер просувають аргументи, які йому раніше вдалося припинити на ранній стадії.

Прем'єр-міністр Бельгії сказав, що попередив своїх європейських колег, що "навіть такі формулювання" можуть мати юридичні наслідки. За словами Де Вевера, втручання мало вплив.

"Один колега сказав мені в коридорі, що це було так, ніби я пройшовся по цих дебатах вогнеметом", – сказав він, додавши, що за столом засідань більше не було сильного ентузіазму продовжувати обговорення цього питання.

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