Премьер Бельгии уверен, что ЕС не будет возобновлять дебаты об активах рф для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что уверен: Европейская комиссия не будет возобновлять дискуссии об использовании замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear, для помощи в финансировании Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Brussels Times.

Детали

Де Вевер сказал, что убеждён: Еврокомиссия не предложит никакой новой операции, связанной с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины. "Я уверен в этом, потому что это также было сказано", — сказал он в среду, 21 октября, в бельгийском парламенте во время заседания федерального консультативного комитета по европейским делам, отчитываясь о состоявшемся на прошлой неделе европейском саммите.

В прошлом году Де Вевер решительно выступил против использования примерно 185 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в брюссельском Euroclear, для поддержки Украины.

Вместо этого лидеры ЕС договорились о пакете кредитов в размере 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Однако ожидается, что этой суммы будет недостаточно для поддержки страны.

На саммите на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский попросил выделить дополнительные 70 миллиардов евро на поддержку в следующем году.

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Де Вевер сказал, что не может исключать попытки других государств-членов возродить дискуссию о российских активах. Он раскритиковал своего нидерландского коллегу Роба Йеттена за то, что тот сказал в одном из эфиров, что хочет "забрать эти деньги".

Он сказал, что некоторые новые европейские лидеры не участвовали в прошлогодних дебатах и теперь продвигают аргументы, которые ему ранее удалось пресечь на ранней стадии.

Премьер-министр Бельгии сказал, что предупредил своих европейских коллег: "даже такие формулировки" могут иметь юридические последствия. По словам Де Вевера, вмешательство оказало влияние.

"Один коллега сказал мне в коридоре, что это было так, будто я прошёлся по этим дебатам огнемётом", — сказал он, добавив, что за столом переговоров больше не было сильного энтузиазма продолжать обсуждение этого вопроса.

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