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Премьер Бельгии уверен, что ЕС не будет возобновлять дебаты об активах рф для Украины

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

Премьер-министр Бельгии ожидает, что Еврокомиссия не предложит использовать активы рф для Украины. ЕС согласовал 90 млрд евро займов.

Премьер Бельгии уверен, что ЕС не будет возобновлять дебаты об активах рф для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что уверен: Европейская комиссия не будет возобновлять дискуссии об использовании замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear, для помощи в финансировании Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Brussels Times.

Детали

Де Вевер сказал, что убеждён: Еврокомиссия не предложит никакой новой операции, связанной с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины. "Я уверен в этом, потому что это также было сказано", — сказал он в среду, 21 октября, в бельгийском парламенте во время заседания федерального консультативного комитета по европейским делам, отчитываясь о состоявшемся на прошлой неделе европейском саммите.

В прошлом году Де Вевер решительно выступил против использования примерно 185 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в брюссельском Euroclear, для поддержки Украины.

Вместо этого лидеры ЕС договорились о пакете кредитов в размере 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Однако ожидается, что этой суммы будет недостаточно для поддержки страны.

На саммите на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский попросил выделить дополнительные 70 миллиардов евро на поддержку в следующем году.

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Де Вевер сказал, что не может исключать попытки других государств-членов возродить дискуссию о российских активах. Он раскритиковал своего нидерландского коллегу Роба Йеттена за то, что тот сказал в одном из эфиров, что хочет "забрать эти деньги".

Он сказал, что некоторые новые европейские лидеры не участвовали в прошлогодних дебатах и теперь продвигают аргументы, которые ему ранее удалось пресечь на ранней стадии.

Премьер-министр Бельгии сказал, что предупредил своих европейских коллег: "даже такие формулировки" могут иметь юридические последствия. По словам Де Вевера, вмешательство оказало влияние.

"Один коллега сказал мне в коридоре, что это было так, будто я прошёлся по этим дебатам огнемётом", — сказал он, добавив, что за столом переговоров больше не было сильного энтузиазма продолжать обсуждение этого вопроса.

ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21.10.26, 16:45 • 46178 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейская комиссия
Бельгия
Владимир Зеленский
Украина