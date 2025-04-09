Барт Де Вевер

Зеленский встретился с премьером Бельгии: обсудили необходимость в артиллерии и совместном производстве

Президент Украины встретился с премьером Бельгии Бартом де Вевером в Брюсселе перед саммитом ЕС. Стороны обсудили поставки артиллерии, производство дронов и ракет, а также поблагодарили за F-16.