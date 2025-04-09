10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство
оружия.
Премьер Бельгии объявил о пакете помощи Украине в 1 млрд евро на 2025 год и по 1 млрд ежегодно на оборонные нужды. Также, Бельгия
передаст Украине 2 F-16 в 2024 и 2 в 2025.
Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после
получения Бельгией F-35.
Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в
оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.
Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция
раскритиковала эти слова.
Бельгия перенесла поставку истребителей F-16 Украине на 2026 год из-за задержек с получением F-35. Премьер-министр Барт де Вевер
подтвердил дальнейшую поддержку Украины.
Президент Украины встретился с премьером Бельгии Бартом де Вевером в Брюсселе перед саммитом ЕС. Стороны обсудили поставки
артиллерии, производство дронов и ракет, а также поблагодарили за F-16.